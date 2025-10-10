Europa se priprema za veliku oluju. Pale se alarmi, očekuje se obilna kiša

Oluja Alice mogla bi izazvati kaos u zapadnoj Europi, pa je tako za španjolsku Costa Blancu izdan najveći stupanj opasnosti. Cijela regija je u stanju visoke pripravnosti zbog obilnih kiša.
Oglas
Španjolska meteorološka agencija AEMET jučer je izdala crveno upozorenje zbog obilnih kiša u turističkom središtu Alicanteu, u Valenciji. To je područje u listopadu prošle godine pretrpjelo katastrofalne poplave koje su odnijele živote čak 220 ljudi.
"Izvanredna opasnost. Mogu se dogoditi poplave i bujične poplave. Slijedite savjete civilne zaštite", poruka je AEMET-a na X-u.
⛈️🇪🇸 La DANA “Alice” golpea Alicante y Elche— Global Network News 🌎 (@iluminnatii) October 9, 2025
Calles inundadas, autos arrastrados y alerta roja de AEMET por lluvias torrenciales que superan los 50 l/m² en una hora. Autoridades piden evitar ramblas y zonas bajas. #Alicante #Elche #DanaAlice pic.twitter.com/jCyrwHwkKb
Meteorolozi su priopćili i da bi ukupna količina oborina mogla premašiti 140 milimetara u 12 sati, posebno u Valenciji, prenosi Jutarnji list.
Očekuje se da će biti pogođene i druge mediteranske obalne regije, uključujući susjednu pokrajinu Murciju i Balearske otoke.
Obilne kiše bi trebale početi danas oko 10 sati i trajat će sve do ponedjeljka.
Pljuskovi mogu uzrokovati lokalne poplave u nizinskim područjima, potocima i jarugama, tako da je potencijalna razina opasnosti od ove situacije visoka, dodaje se u upozorenju.
🇪🇸⛈️ Lluvias extremas azotan España— Global Network News 🌎 (@iluminnatii) October 10, 2025
Más de 200 mm de lluvia caerán en 24 h con alerta roja en Murcia, Alicante y Costa Blanca. Autoridades temen inundaciones graves, cierre de colegios y desbordes de ríos. #España #Lluvias #Inundaciones #AlertaRoja #Breaking https://t.co/ifio3Z7gQ3 pic.twitter.com/KrZwLgSPHp
Hitne službe su u pripravnosti i na otoku Ibizi, gdje je zbog kiša i oluja na snazi narančasto upozorenje, javlja Daily Mail, a prenosi Slobodna Dalmacija.
Prošlogodišnja je katastrofa izazvala prosvjede stanovništva koji su optuživali dužnosnike da nisu pravovremeno izdali upozorenja.
Prošlog su mjeseca tu španjolsku regiju opet pogodile obilne kiše, zbog čega su zatvorene brojne škole i sveučilišta, a došlo je i do poremećaja u željezničkom i cestovnom prometu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas