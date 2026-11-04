vremenska prognoza
Meteorolog N1 najavio dva vremenska preokreta: Prvi stiže uskoro, drugi sredinom studenoga
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
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Sjeverno od Alpa, nad europskim kopnom, nalazi se polje visokog tlaka zraka, odnosno anticiklona. Anticiklona zadržava prodore nestabilnog zraka s Atlantika i skreće ih prema polarnim širinama. Nad Atlantikom, južno od Grenlanda, razvija se duboka ciklona, a njezin utjecaj na vrijeme u Europi osjetit će se za tjedan dana, uz osjetan porast temperature zraka u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji.
Južno od obale Španjolske, nad Sredozemnim morem, razvija se plitka ciklona koja će krajem tjedna utjecati na vrijeme i kod nas, na Jadranu. Prognoziramo porast temperature zraka, smirivanje bure te okretanje vjetra na južne i jugoistočne smjerove.
Hladna, suha zračna masa i vlažna, toplija zračna masa sa Sredozemlja miješaju se nad našim krajevima te je vrijeme oblačno, mjestimice s kišom. Hladan zrak ispunio je prostor nad kopnom iza Dinarida i prelijeva se preko planinske prepreke prema moru te na Jadranu puše umjerena do jaka škura bura.
Meteoalarm DHMZ-a izdao je žuto upozorenje na vjetar duž cijele obale, a narančasto upozorenje za podvelebitsko primorje, gdje su mogući udari bure brzine do 130 km/h.
Danas će u unutrašnjosti biti oblačno, mjestimice uz slabu kišu. Na Jadranu i uz Jadran bit će djelomice sunčano uz buru. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti bit će od 5 do 11 °C, a na Jadranu i uz Jadran od 14 °C na sjeveru do 20 °C na jugu Dalmacije.
Sutra, u četvrtak, u unutrašnjosti će biti promjenjivo oblačno uz kraća sunčana razdoblja. Mjestimice će po kotlinama i uz riječne tokove biti jutarnje magle. Na Jadranu će biti pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru, pojačanu u podvelebitskom primorju.
Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će od 1 do 6 °C, a na Jadranu od 8 do 12 °C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti bit će od 7 do 12 °C, a na Jadranu od 15 do 20 °C.
Do kraja tjedna, uključujući i predstojeći vikend, vrijeme će biti stabilno uz promjenjivu naoblaku. Na Jadranu će bura slabjeti, a u unutrašnjosti će postojati velika vjerojatnost za jutarnju maglu. Temperature zraka bit će u manjem porastu.
Prema sadašnjim izračunima prognostičkih modela, promjenu vremena očekujemo početkom idućeg tjedna, uz jugo, jaku kišu i porast temperatura.
Ugriz zime izvjestan je tek oko sredine studenoga.
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