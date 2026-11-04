Meteorolog N1 najavio dva vremenska preokreta: Prvi stiže uskoro, drugi sredinom studenoga

Danas će u unutrašnjosti biti oblačno, mjestimice uz slabu kišu. Na Jadranu i uz Jadran bit će djelomice sunčano uz buru. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti bit će od 5 do 11 °C, a na Jadranu i uz Jadran od 14 °C na sjeveru do 20 °C na jugu Dalmacije.