vremenska prognoza
Na pomolu obilnija kiša, evo što nas čeka za vikend
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno vedro je duž Jadrana, tmurnije je u unutrašnjosti, što zbog oblaka što zbog magle, lokalno ima i rosulje. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, stoga se vozače poziva na oprez. Također, zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju.
U nastavku četvrtka bit će i dalje vjetrovito, osobito pod Velebitom, poslijepodne se očekuje i više sunčanih razdoblja, tmurnije će se zadržavati u Gorskoj Hrvatskoj.
Petak će donijeti slične prilike, sunčanije poslijepodne, tmurnije prijepodne. Prema večeri s jugozapada porast naoblake, pri čemu malo kiše može pasti prema otvorenom moru i na otocima, izglednije u noći.
Za vikend malo kiše može pasti, u subotu izglednije na sjevernom i srednjem dijelu, u nedjelju u Dalmaciji. Na kopnu većinom suho, tek u gorju mjestimice može pasti malo kiše.
Jutra će biti hladna u unutrašnjosti, moguć je mraz.
U novom tjednu nestabilno, izgledna je obilnija kiša, osobito u drugom dijelu tjedna.
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