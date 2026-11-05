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vremenska prognoza

Na pomolu obilnija kiša, evo što nas čeka za vikend

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Tea Blažević
|
05. stu. 2026. 07:08
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Stella Tzertzeveli / Unsplash / ILUSTRACIJA

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno vedro je duž Jadrana, tmurnije je u unutrašnjosti, što zbog oblaka što zbog magle, lokalno ima i rosulje. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, stoga se vozače poziva na oprez. Također, zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju.

U nastavku četvrtka bit će i dalje vjetrovito, osobito pod Velebitom, poslijepodne se očekuje i više sunčanih razdoblja, tmurnije će se zadržavati u Gorskoj Hrvatskoj.

Petak će donijeti slične prilike, sunčanije poslijepodne, tmurnije prijepodne. Prema večeri s jugozapada porast naoblake, pri čemu malo kiše može pasti prema otvorenom moru i na otocima, izglednije u noći.

Za vikend malo kiše može pasti, u subotu izglednije na sjevernom i srednjem dijelu, u nedjelju u Dalmaciji. Na kopnu većinom suho, tek u gorju mjestimice može pasti malo kiše.

Jutra će biti hladna u unutrašnjosti, moguć je mraz. 

U novom tjednu nestabilno, izgledna je obilnija kiša, osobito u drugom dijelu tjedna. 

Teme
vremenska prognoza

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