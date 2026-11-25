Neočekivani zaokret
Trump hvali demokrata kojeg je do jučer nazivao "radikalnim džihadistom"
Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je novoizabranog demokratskog senatora iz Michigana Abdula El-Sayeda, koji se zalaže za uvođenje općeg zdravstvenog osiguranja (Medicare for All) te kao mogući naziv tog plana predlaže ime "TrumpCare".
"On je pametan tip. Odradio je dobar posao. Zapravo, odradio je jako dobar posao", izjavio je Trump o El-Sayedu u ekskluzivnom intervjuu za New York Post, dodavši kako zna da će se sastati s njim te da možda postoji prostor u sredini oko kojeg bi se mogli dogovoriti.
Ranije ovog mjeseca, demokratski senator iz Michigana na društvenoj je mreži X objavio ilustraciju kartice "TrumpCare" uz poruku upućenu predsjedniku: "Donalde, ovo je na stolu. Zajamči zdravstvenu skrb svakom Amerikancu, od kolijevke do groba." El-Sayed, po struci liječnik i bivši čelnik odjela za zdravstvo u Detroitu, svoju je kampanju temeljio upravo na ideji općeg i svima dostupnog zdravstvenog osiguranja.
Mogući kompromis nakon izbora na sredini mandata
Kako se približavaju posljednje dvije godine njegova drugog mandata, Trump je novinarima prošlog tjedna izjavio da postoji "stvarna mogućnost" za postizanje dogovora s demokratima, pritom posebno istaknuvši zdravstvo. U intervjuu za New York Post ponovio je sličan stav, navevši kako će u početku ulagati veto na zakone dok demokrati ne odluče pregovarati, ali da zajedno mogu napraviti velike stvari na području zdravstvene skrbi jer, kako tvrdi, Obamacare nije uspio.
Profesor politologije sa Sveučilišta Columbia Robert Y. Shapiro za Newsweek je ocijenio da ne treba isključiti mogućnost da Trump želi napraviti velik potez u zdravstvu za koji može preuzeti zasluge kao dugoočekivanu zamjenu za Obamacare.
El-Sayed je pak u ranijem razgovoru za NPR poručio da je spreman na sastanak s predsjednikom te da mu nije važno kako će se zakon zvati ako će to dovesti do njegova usvajanja. "Stavite njegovo ime na to. Vjerojatno će ga potpisati. Nemam problema s tim", rekao je El-Sayed, ponovivši sličan stav i u objavi na mreži X.
Od oštrih napada do pregovora
Ovakav ton predstavlja značajnu promjenu u odnosu na razdoblje uoči izbora na sredini mandata (midterms), kada je Trump podržavao El-Sayedova republikanskog protukandidata Mikea Rogersa i oštro napadao El-Sayeda, nazivajući ga i "radikalnim džihadistom". Republikanci su na tim izborima pretrpjeli teške poraze i izgubili većinu u oba doma Kongresa – i u Zastupničkom domu i u Senatu.
Unatoč tome što će demokrati iduće godine kontrolirati oba doma Kongresa, prijedlog jedinstvenog javnog zdravstvenog sustava i dalje čeka težak put jer ga zasad snažno podržava ponajprije lijevo krilo stranke, uključujući novoizabranu senatoricu iz Minnesote Peggy Flanagan, dok se vodstvo demokrata još nije u potpunosti obvezalo na njegovo donošenje. I sam Trump je tijekom godina mijenjao stajališta – od nazivanja tog prijedloga "zdravstvom ni za koga" 2018. godine, do oštrih kritika na račun osiguravajućih kuća u studenom 2025.
Inače, prema podacima organizacije Peterson-KFF Health System Tracker, prosječna potrošnja na zdravstvenu skrb po stanovniku u SAD-u 2024. godine iznosila je 14.775 dolara, što je znatno više od drugoplasirane Švicarske (9.963 dolara) te prosjeka usporedivih zemalja koji iznosi 7.860 dolara.
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