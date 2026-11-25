El-Sayed je pak u ranijem razgovoru za NPR poručio da je spreman na sastanak s predsjednikom te da mu nije važno kako će se zakon zvati ako će to dovesti do njegova usvajanja. "Stavite njegovo ime na to. Vjerojatno će ga potpisati. Nemam problema s tim", rekao je El-Sayed, ponovivši sličan stav i u objavi na mreži X.