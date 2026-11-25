OSNOVANA SUMNJA
Poljska i dalje traži Srbe zbog sabotaže u tvornici dijelova za dronove
Poljske vlasti zasad bez uspjeha tragaju za dvoje državljana Srbije koje sumnjiče da su krajem kolovoza podmetnuli požar u strateški važnoj tvornici dijelova za bespilotne letjelice u gradu Skarżysko-Kamienna u središnjoj Poljskoj.
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Tamošnji radio RMF FM poziva se na neslužbene informacije, a Interpol je odbio izdati tjeralicu za osumnjičenima.
Prema neslužbenim informacijama iz istrage, muškarac i žena, oboje državljani Srbije, navodno su najprije izvidjeli prostor tvornice, zatim podmetnuli požar i odmah napustili Poljsku. Istražitelji ispituju sumnju da je riječ o sabotaži koju je organizirana skupina izvela po nalogu stranih službi.
Sud u Kielceu izdao je europski uhidbeni nalog, a sud u Krakovu potom je raspisao tjeralicu. Poljske vlasti obratile su se i Interpolu.
"Kako bi olakšale potragu, poljske vlasti željele su da Interpol objavi crvenu tjeralicu. Nažalost, Interpol na to nije pristao uz obrazloženje da bi to bilo neobjektivno i pristrano jer se te komponente za dronove koriste u ratu u Ukrajini", javlja poljski javni televizijski servis TVP.info.
Interpol je poljskim vlastima ukazao na to da tvornica proizvodi elektroničke komponente za dronove koje Ukrajina koristi u ratu protiv Rusije.
Prema ocjeni Interpola, dok rat traje, dvoje osumnjičenih državljana Srbije nema jamstvo da su poljske optužbe objektivne. Izdavanje crvene tjeralice u ovom slučaju moglo bi, smatra Interpol, ugroziti neovisnost te međunarodne organizacije.
Poljski premijer Donald Tusk još je početkom rujna izjavio da je požar koji je 31. kolovoza izbio u tvornici bespilotnih letjelica WB Electronics u gradu Skarżysko-Kamienna nedvojbeno podmetnut. Sabotažu je ocijenio eskalacijom ruskih hibridnih napada na Europu.
Za požar koji je potom izbio u tvornici i skladištu tvrtke JFG Composites u Lublinu zasad nema dokaza da je bio posljedica sabotaže.
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