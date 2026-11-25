ozbiljna zabrinutost
Što se događa u Klinici za tumore? Odlazi 70% onkologa, polikliniku preuzimaju specijalizanti?
Forum onkoloških udruga izražava ozbiljnu zabrinutost zbog navoda o dugotrajnom slabljenju stručnih, kadrovskih i organizacijskih kapaciteta Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice.
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Priopćenje prenosimo u cijelosti:
Iz perspektive pacijenata i njihovih obitelji tražimo neovisnu provjeru mogućih posljedica za dostupnost, kontinuitet i kvalitetu onkološke skrbi. Naime, od petka odlaskom 70% specijalista onkologije, specijalizanti i druge specijalnosti bi na temelju usmenog naloga predstojnika trebali preuzeti specijalističku polikliničku djelatnost onkologije.
Klinika za tumore osnovana je 1968. kao ustanova koja povezuje liječenje, istraživanje, edukaciju i multidisciplinarnu suradnju. Njezina europska povezanost i dugogodišnja suradnja s pacijentima i njihovim udrugama obvezuju na očuvanje takvog modela.
Problemi koji zahtijevaju provjeru
Prema informacijama koje zahtijevaju neovisnu provjeru, redoviti stručni sastanci i sastanci Klinike prestali su se održavati dolaskom sadašnjeg predstojnika, a razvojna strategija, planovi edukacije i uvođenja novih postupaka nisu transparentno predstavljeni. Pacijenti upozoravaju na česte promjene onkologa koji ih prate. Izražena je zabrinutost zbog nedovoljne integracije radiologije u multidisciplinarni rad, smanjenja broja patologa (prema internim navodima s devet na tri), organizacijskog slabljenja specijalizirane onkološke rehabilitacije i promjena u genetičkom onkološkom savjetovalištu bez jasnog prikaza potrebnih kompetencija. Upozorava se i na obustavu kolonoskopskih pregleda i aktivnosti probira na lokaciji Klinike, bez dostupnog obrazloženja o kontinuitetu usluge.
Sigurnost zaposlenika i odgovornost upravljanja
Posebno ozbiljno shvaćamo navode o pritiscima na zaposlenike koji upozoravaju na stručne probleme ili propituju usmene naloge izvan svojih kompetencija ili u slučaju specijalizanata bez nadzora. Ti navodi, kao i pitanja pojedinih kadrovskih odluka, moraju se nepristrano ispitati. Ako su nadležna tijela KBC-a ranije bila upozoravana, potrebno je utvrditi koje su mjere poduzete i s kakvim rezultatima.
Zahtjev za djelovanje
Pozivamo Ministarstvo zdravstva, Hrvatsku liječničku komoru i upravu KBC-a Sestre milosrdnice da u okviru svojih nadležnosti provedu neovisnu provjeru organizacije rada, kadrovskih kapaciteta, vremena čekanja, multidisciplinarnosti i kontinuiteta skrbi; zaštite zaposlenike koji u dobroj vjeri prijavljuju probleme; te javno predstave vremenski određen plan poboljšanja, uz zaštitu povjerljivih podataka.
Cilj nije unaprijed pripisivati krivnju pojedincima, nego zaštititi pacijente i očuvati ustanovu čija je najveća vrijednost upravo povezanost različitih onkoloških struka.
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