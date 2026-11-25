Prema informacijama koje zahtijevaju neovisnu provjeru, redoviti stručni sastanci i sastanci Klinike prestali su se održavati dolaskom sadašnjeg predstojnika, a razvojna strategija, planovi edukacije i uvođenja novih postupaka nisu transparentno predstavljeni. Pacijenti upozoravaju na česte promjene onkologa koji ih prate. Izražena je zabrinutost zbog nedovoljne integracije radiologije u multidisciplinarni rad, smanjenja broja patologa (prema internim navodima s devet na tri), organizacijskog slabljenja specijalizirane onkološke rehabilitacije i promjena u genetičkom onkološkom savjetovalištu bez jasnog prikaza potrebnih kompetencija. Upozorava se i na obustavu kolonoskopskih pregleda i aktivnosti probira na lokaciji Klinike, bez dostupnog obrazloženja o kontinuitetu usluge.