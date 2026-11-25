Snažna poruka
FOTO / Crvene cipele pred Saborom: "Ne toleriramo niti jednu vrstu nasilja prema ženama"
Postavljanjem crvenih cipela na ulazu u Hrvatski sabor zastupnice svih političkih opcija u srijedu su obilježile Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, uz poruku kako je bilo kakva vrsta nasilja nad ženama u hrvatskom društvu neprihvatljiva.
SDP-ova zastupnica i predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Marija Lugarić naaglasila je da su se zastupnice iz svih stranaka u Hrvatskom saboru okupile na simboličkoj akciji u kojoj su ispred ulaza u Sabor ostavile crvene cipele.
"Crvene cipele su međunarodni simbol nasilja nad ženama. Crvena je boja ljubavi i strasti, ali crvena je boja i nasilja i krvi. A ove prazne ostavljene cipele simboliziraju sve one žene koje su u Hrvatskoj i u svijetu izgubile život i danas na ovaj način im simbolički odajemo počast”, rekla je Lugarić.
Vesna Bedeković (HDZ) naglasila je kako na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama iz Hrvatskog sabora šalju poruku da je bilo koja vrsta nasilja nad ženama u našem društvu neprihvatljiva. "Ne toleriramo niti jednu vrstu nasilja prema ženama”, poručila je.
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Rada Borić (Možemo!) dodala je kako je danas također i početak 16 dana aktivizma, a završava 10. prosinca na Dan ljudskih prava. "Ženska prava su i ljudska prava. Nažalost, nasilje nad ženama je jedina tema koja stvarno povezuje sve žene na svijetu i vrlo važno je danas da se sve zajedno se i nasilju odupremo”, poručila je.
Marijana Puljak (Centar) djeci i roditeljima koji koriste sintagmu "tko se tuče, taj se voli" poručila je – tko se tuče, taj se ne voli. "Nikakva ljubav se nikada ne može izražavati bilo kakvim nasiljem. Nasilje nad ženama je apsolutno neprihvatljivo. Pozivamo dječake da vole svoje prijateljice, da vole svoje kolegice iz razreda, da vole svoje sestre, svoje majke i da ne izražavaju ljubav nasiljem. Ljubav nikada nije jednako nasilju”, istaknula je.
Zastupnice su postavile crvene cipele za sve žene koje više ne mogu hodati, a s njima je bilo i nekoliko veleposlanica akreditiranih u Hrvatskoj.
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