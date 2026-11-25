Marijana Puljak (Centar) djeci i roditeljima koji koriste sintagmu "tko se tuče, taj se voli" poručila je – tko se tuče, taj se ne voli. "Nikakva ljubav se nikada ne može izražavati bilo kakvim nasiljem. Nasilje nad ženama je apsolutno neprihvatljivo. Pozivamo dječake da vole svoje prijateljice, da vole svoje kolegice iz razreda, da vole svoje sestre, svoje majke i da ne izražavaju ljubav nasiljem. Ljubav nikada nije jednako nasilju”, istaknula je.