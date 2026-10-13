Nakon jutarnje magle - ugodan ranojesenski dan

U nastavku dana na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a zatim dosta sunca, iako će poslijepodne biti i nešto umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a duž obale umjerena i jaka bura, podno Velebita može biti i olujnih udara. Popodnevna temperatura u kopnenim krajevima između 13 i 17°C, dok će se Jadran i pojas uz Jadran ugrijati na 18 do 23 Celzijeva stupnja. Temperatura mora se uglavnom drži između 21 i 23°C.