vremenska prognoza
Nakon jutarnje magle - ugodan ranojesenski dan
Jutro je u cijeloj Hrvatskoj svanulo suho i prohladno. Uglavnom je vedro, ali u unutrašnjosti mjestimična magla smanjuje vidljivost pa valja biti oprezniji u prometu.
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Temperatura na kopnu je između 2 i 7, a duž obale i na otocima od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva, ali tamo osjećaju hladnoće doprinosi umjerena i jaka bura zbog koje ima i prometnih ograničenja za neke kategorije vozila.
U nastavku dana na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a zatim dosta sunca, iako će poslijepodne biti i nešto umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a duž obale umjerena i jaka bura, podno Velebita može biti i olujnih udara. Popodnevna temperatura u kopnenim krajevima između 13 i 17°C, dok će se Jadran i pojas uz Jadran ugrijati na 18 do 23 Celzijeva stupnja. Temperatura mora se uglavnom drži između 21 i 23°C.
Sutra se na Jadranu nastavlja pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu i jaku buru. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a tijekom dana povremena naoblaka. Ostaje uglavnom suho ili samo ponegdje koja nemjerljiva kap kiše. Jutarnja temperatura slična ili još stupanj-dva niža od današnje, a najviša dnevna bez veće promjene u odnosu na utorak.
Čini se da bi i do kraja tjedna vrijeme trebalo biti slično. Više sunca duž obale, a na kopnu nakon mjestimične jutarnje magle očekujemo izmjenu oblaka i sunčanih razdoblja. Temperatura zraka ostaje slična, bit će u skladu s dobom godine.
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