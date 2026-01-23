Nestabilno vrijeme se nastavlja: Za vikend kiša, ponegdje i obilna, a u gorju snijeg

U nastavku dana većinom oblačno. Kiša i pljuskovi s grmljavinom mogući su u Dalmaciji, a malo slabih oborina može krajem dana biti i na sjevernom Jadranu te u gorskom dijelu zemlje. Vjetar na kopnu slab, u gorju umjeren jugozapadni, a u Dalmaciji umjereno i jako jugo. Temperatura će danas i na kopnu prijeći u lagani plus, od 0 do 5, a na Jadranu će dnevna temperatura biti od 10 na sjevernom do 14 Celzijevih stupnjeva na južnom dijelu.