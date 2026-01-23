Oglas

Nestabilno vrijeme se nastavlja: Za vikend kiša, ponegdje i obilna, a u gorju snijeg

author
N1 Info
|
23. sij. 2026. 07:07
zima, poledica, promet
Janusz Walczak/Pixabay/ILUSTRACIJA

Jutros je u većem dijelu Hrvatske oblačno.  Mjestimice ima kiše, uglavnom u Dalmaciji, ali i na kopnu je ponegdje bilo slabe kiše koja se tijekom noći smrzavala na tlu pa je potreban oprez zbog moguće poledice jer je temperatura malo ispod nule.

U nastavku dana većinom oblačno. Kiša i pljuskovi s grmljavinom mogući su u Dalmaciji, a malo slabih oborina može krajem dana biti i na sjevernom Jadranu te u gorskom dijelu zemlje. Vjetar na kopnu slab, u gorju umjeren jugozapadni, a u Dalmaciji umjereno i jako jugo. Temperatura će danas i na kopnu prijeći u lagani plus, od 0 do 5, a na Jadranu će dnevna temperatura biti od 10 na sjevernom do 14 Celzijevih stupnjeva na južnom dijelu. 

I u subotu puno oblaka, mjestimice s kišom koja se u noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice može smrzavati na tlu. Jugo će u Dalmaciji još ojačati pa ponegdje može biti vrlo jakih udara. Temperatura zraka malo viša, osobito u unutrašnjosti zemlje gdje će dnevne vrijednosti biti od 4 do 9, a duž obale i do 14, 15 Celzijevih stupnjeva. 

Nedjelja nam nosi čestu i mjestimice obilnu kišu, a u drugom dijelu dana u Gorskom kotaru i Lici može biti i snijega. Čini se da nestabilno vrijeme uz povremene oborine ostaje i u sljedećem tjednu.

Zasad nema novog većeg zahladnjenja. 

Teme
vremenska prognoza

