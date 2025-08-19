Oglas

Vremenska prognoza

Stiže nagla promjena, osjetno osvježenje, prijeti i nevrijeme

author
Tea Blažević
|
19. kol. 2025. 07:25
17.08.2025., Zagreb - Nakon dugog i suncanog razdoblja sa izrazito visokim temperaturama u Zagrebu je danas pao pravi ljetni pljusak koji je iznenadio mnoge zagrepcane te bar malo rashladio temperaturu. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Pretežno je vedro jutros diljem Hrvatske, vjetar je slab u unutrašnjosti. Na moru puše jaka bura, pojačana pod Velebitom, stoga Hrvatski autoklub izvještava o ograničenjima u prometu.

Oglas

U nastavku utorka prevladavat će sunčano, tek na krajnjem jugu je poslijepodne moguć kakav pljusak.

Srijeda donosi nestabilnije prilike, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu treba računati na pljuskove s grmljavinom, koji mjestimice na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Zapuhat će jugo i jugozapadnjak. Zadržavat će se vruće.

Četvrtak donosi još učestalije kišu i pljuskove, izražene duž Jadrana i uz Jadran, gdje mjestimice treba računati na obilniju oborinu. Lokalno je moguće nevrijeme. Posvuda će osvježiti.

U petak još svježije, nestabilno, često i dalje s kišom i pljuskovima.

Za vikend stabilnije, ali bez vrućina.

Teme
vremenska prognoza vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ