Vremenska prognoza
Stiže nagla promjena, osjetno osvježenje, prijeti i nevrijeme
Pretežno je vedro jutros diljem Hrvatske, vjetar je slab u unutrašnjosti. Na moru puše jaka bura, pojačana pod Velebitom, stoga Hrvatski autoklub izvještava o ograničenjima u prometu.
U nastavku utorka prevladavat će sunčano, tek na krajnjem jugu je poslijepodne moguć kakav pljusak.
Srijeda donosi nestabilnije prilike, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu treba računati na pljuskove s grmljavinom, koji mjestimice na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Zapuhat će jugo i jugozapadnjak. Zadržavat će se vruće.
Četvrtak donosi još učestalije kišu i pljuskove, izražene duž Jadrana i uz Jadran, gdje mjestimice treba računati na obilniju oborinu. Lokalno je moguće nevrijeme. Posvuda će osvježiti.
U petak još svježije, nestabilno, često i dalje s kišom i pljuskovima.
Za vikend stabilnije, ali bez vrućina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
