Opasno vrijeme: Od ledene kiše i nove runde snijega do dvoznamenkastih minusa

Danas će se naoblačenje sa zapada i jugozapada već prijepodne proširiti na cijelu zemlju. Prognoziramo kišu na Jadranu, a u unutrašnjosti susnježicu i snijeg, dok će u sjevernim i istočnim krajevima unutrašnjosti padati kiša koja se ledi u dodiru s tlom. Obilnija kiša padat će na sjevernom i srednjem Jadranu te u Dalmatinskoj zagori. Na Jadranu će jugo jačati i skretati na lebić uz jako valovito more. Zbog pada tlaka zraka i visoke plime mjestimice je moguće plavljenje obale. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će od -1 do +4, a na Jadranu od 6 na sjevernom dijelu do 12 na jugu Dalmacije i na otocima.