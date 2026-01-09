VREMENSKA PROGNOZA
Opasno vrijeme: Od ledene kiše i nove runde snijega do dvoznamenkastih minusa
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
Premještanjem ciklone nad srednjom i zapadnom Europom prema istoku, pada tlak zraka u našim krajevima te dolazimo pod utjecaj južnog visinskog strujanja koje donosi topliji i vlažan zrak sa Sredozemlja nad naše krajeve. Ciklona će se kretati putanjom sjeverno od Alpa, a samo manja količina nestabilnog hladnog zraka zaobilazi Alpe sa zapada te u Genovi dolazi do stvaranja plitke ciklone.
Prema sadašnjem razvoju vremenske situacije, vlažan nestabilan zrak će se ovaj vikend i početkom idućeg tjedna premještati po osi Sredozemnog mora prema istoku te donijeti velike količine kiše i snijega središnjem i južnom dijelu Balkanskog poluotoka.
Uslijed približavanja ciklone tlak zraka pada, vjetar skreće na južni smjer, a temperatura zraka u višim slojevima atmosfere raste. Pri tlu se zadržava hladan zrak koji je ispunio Panonsku nizinu te će oborine koje prognoziramo danas krajem dana te u noći na subotu mjestimice biti u obliku kiše koja se smrzava u dodiru s površinom.
Danas će se naoblačenje sa zapada i jugozapada već prijepodne proširiti na cijelu zemlju. Prognoziramo kišu na Jadranu, a u unutrašnjosti susnježicu i snijeg, dok će u sjevernim i istočnim krajevima unutrašnjosti padati kiša koja se ledi u dodiru s tlom. Obilnija kiša padat će na sjevernom i srednjem Jadranu te u Dalmatinskoj zagori. Na Jadranu će jugo jačati i skretati na lebić uz jako valovito more. Zbog pada tlaka zraka i visoke plime mjestimice je moguće plavljenje obale. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će od -1 do +4, a na Jadranu od 6 na sjevernom dijelu do 12 na jugu Dalmacije i na otocima.
Sutra, u subotu, bit će umjereno do pretežno oblačno. Oborine će već prijepodne prestati, a vjetar će okrenuti na sjeverni smjer. U unutrašnjosti će padati kiša koja se može lediti u dodiru s podlogom te susnježica i snijeg, a na Jadranu i uz Jadran umjerena do jaka kiša. Na Jadranu će zapuhati tramuntana i bura. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će od -4 do 0, a na Jadranu oko 6 °C. Najviša dnevna temperatura u kopnenim krajevima bit će od 0 do 5, na sjevernom i srednjem Jadranu oko 7, a na jugu i na otocima oko 11 °C.
U nedjelju promjenljivo oblačno s kraćim sunčanim razdobljima. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena do jaka bura, olujna u podvelebitskom primorju. Temperature zraka bit će u manjem padu u odnosu na subotu, tako da će jutarnji minimumi biti u unutrašnjosti oko 0, a na Jadranu oko 6, dok će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti oko 3, a na Jadranu od 6 do 11. Uz sjeverac, osjet topline bit će za tri do pet stupnjeva niži od stvarne temperature.
U ponedjeljak ujutro slijedi osjetno zahlađenje uz jutarnje temperature u unutrašnjosti od -7 do -10 °C, a na Jadranu i uz Jadran od -1 do 3 °C. Na Jadranu će puhati jaka, mjestimice olujna bura.
