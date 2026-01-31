VREMENSKA PROGNOZA
Prevrtljiva veljača: stiže više valova obilne oborine, prijetit će poplave
Donosimo vremensku prognozu naše Tee Blažević.
Oglas
Oblačno je diljem unutrašnjosti, mjestimice ima i magle iz koje lokalno pada rosulja. Vedrije su prilike duž obale, no u nastavku subote mjestimice može pasti malo kiše uglavnom na području Dalmacije. Slabe oborine će biti i na kontinentu, s tim da u gorju može biti i susnježice ili snijega.
Prvi dan veljače donosi uglavnom sunčane prilike duž Jadrana, no u unutrašnjosti će se zadržavati oblačno, mjestimice i maglovito. Treba računati na slabu mjestimičnu kišu ili rosulju, s tim da u gorju može biti susnježice ili snijega. Bit će malo hladnije.
Početak novog radnog tjedna bit će uglavnom suh, no u ponedjeljak na kopnu može biti koje pahulje snijega.
U utorak će zapuhati jugo i jačati na jako, zatoplit će. Postupno će navirati oblaci sa zapada, do večeri će kiše biti u većini predjela. Duž Jadrana i uz Jadran treba računati na mogućnost lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom.
Kiša i pljuskovi bit će mjestimice obilni i tijekom srijede, a novi val izraženije oborine stiže već u petak, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali. Uslijed obilne oborine postojat će opasnost od bujičnih i urbanih poplava na području Jadrana i uz njega.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas