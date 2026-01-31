Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Prevrtljiva veljača: stiže više valova obilne oborine, prijetit će poplave

author
Tea Blažević
|
31. sij. 2026. 08:03
n1
N1

Donosimo vremensku prognozu naše Tee Blažević.

Oblačno je diljem unutrašnjosti, mjestimice ima i magle iz koje lokalno pada rosulja. Vedrije su prilike duž obale, no u nastavku subote mjestimice može pasti malo kiše uglavnom na području Dalmacije. Slabe oborine će biti i na kontinentu, s tim da u gorju može biti i susnježice ili snijega.

Prvi dan veljače donosi uglavnom sunčane prilike duž Jadrana, no u unutrašnjosti će se zadržavati oblačno, mjestimice i maglovito. Treba računati na slabu mjestimičnu kišu ili rosulju, s tim da u gorju može biti susnježice ili snijega. Bit će malo hladnije.

Snimka zaslona 2026-01-31 080031
DHMZ

Početak novog radnog tjedna bit će uglavnom suh, no u ponedjeljak na kopnu može biti koje pahulje snijega. 

U utorak će zapuhati jugo i jačati na jako, zatoplit će. Postupno će navirati oblaci sa zapada, do večeri će kiše biti u većini predjela. Duž Jadrana i uz Jadran treba računati na mogućnost lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom. 

Kiša i pljuskovi bit će mjestimice obilni i tijekom srijede, a novi val izraženije oborine stiže već u petak, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali. Uslijed obilne oborine postojat će opasnost od bujičnih i urbanih poplava na području Jadrana i uz njega. 

