Prevrtljiva veljača: stiže više valova obilne oborine, prijetit će poplave

Oblačno je diljem unutrašnjosti, mjestimice ima i magle iz koje lokalno pada rosulja. Vedrije su prilike duž obale, no u nastavku subote mjestimice može pasti malo kiše uglavnom na području Dalmacije. Slabe oborine će biti i na kontinentu, s tim da u gorju može biti i susnježice ili snijega.