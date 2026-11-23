TRAGEDIJA U INDONEZIJI
VIDEO / Požar u tvornici slatkiša: Pronađena 24 tijela, ukupan broj žrtava nepoznat
Indonezija je u ponedjeljak potvrdila smrt 24 osobe u požaru koji je tijekom vikenda zahvatio tvornicu slatkiša, dok su spasilačke ekipe, suočavajući se s opasnošću od urušavanja nestabilnih konstrukcija u izgorjelim ostacima objekta, tragale za tridesetak nestalih osoba.
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Nadležne službe još uvijek istražuju uzrok požara koji je izbio u subotu navečer u jednoj od zgrada tvornice slatkiša PT Fonusa Agung Mulia u Cikandeu, u pokrajini Banten, udaljenoj oko sat vremena vožnje od glavnog grada Jakarte.
Said Iqbal, savjetnik predsjednika za pitanja rada, izjavio je novinarima da je poginulo 24 ljudi. Dodao je da se provjerava primjena sigurnosnih protokola te da će pozvati izvršnog direktora tvornice na razgovor.
Prema prvim izvješćima, požar je možda uzrokovao kratki spoj na klima-uređaju, naveo je Said.
Proizvode mliječne slatkiše i instant rezance
Tvornica je u vlasništvu tvrtke United Family Food. Tvrtka zapošljava ukupno oko 5000 ljudi, velik je dobavljač robe široke potrošnje na domaćem tržištu, a ima i četiri ureda u inozemstvu. Prema podacima s njezinih internetskih stranica, među njezinim su proizvodima popularni brend mliječnih slatkiša Milkita te instant rezanci Lemonilo.
Izvršni direktor tvornice, Steven Erwin Wijaya, izjavio je da se u tvorničkom kompleksu tijekom subotnje smjene nalazilo oko 300 ljudi.
Potraga je nastvljena i u ponedjeljak, pri čemu su preostala žarišta požara i sve nestabilnija konstrukcija zgrade predstavljali sigurnosni rizik za spasioce, izjavio je Al Amrad, čelnik agencije za traganje i spašavanje u pokrajini Banten.
Indonesia: The death toll from the massive fire at the PT Fonusa Agung Mulia candy factory in Cikande, Banten, is rising, with six body bags evacuated from the site.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 22, 2026
Rescue teams continue searching for many missing workers. pic.twitter.com/Fi4dTHmy9W
Nepoznat broj ukupno stradalih
Novinarima je rekao da je potvrđeno kako je 29 osoba na sigurnom, od kojih je pet hospitalizirano. Spasioci su dosad iznijeli 24 vreće s posmrtnim ostacima, no nadležne službe na terenu nisu mogle odmah službeno potvrditi ukupan broj smrtno stradalih, dodao je.
Zbog siline požara pronađene žrtve nije bilo moguće identificirati vizualnim pregledom, a u tijeku su aktivnosti prikupljanja uzoraka DNK od članova obitelji – proces koji bi mogao potrajati tjednima, izjavila je policijska dužnosnica Wahyu Hidayati.
The death toll has risen to 7, while around 50 workers remain missing following the massive factory fire at PT Fonusa Agung Mulia in Cikande, Indonesia.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 22, 2026
Firefighters cooling hotspots inside the collapsed three-story building as forensic teams begin DNA identification. pic.twitter.com/A92yNGUE9S
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