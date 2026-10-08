Stiže ciklona: Prijete nevrijeme i poplave, jedna županija pod visokim stupnjem upozorenja

Kiša pada duž Jadrana, u Gorskom kotaru i Lici, na krajnjem zapadu unutrašnjosti, ima i grmljavine. Na moru puše snažno jugo, u prekidu su brojne katamaranske, brodske linije i trajektna. Narednih sati kiše će biti i u središnjoj unutrašnjosti, najmanje prema istoku. Oborina će tijekom četvrtka ipak biti najizraženija duž Jadrana i uz Jadran, osobito na širem riječkom području i u Gorskom kotaru gdje je na snazi viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Uslijed obilne oborine moguće su bujične i urbane poplave.