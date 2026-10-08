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vremenska prognoza

Stiže ciklona: Prijete nevrijeme i poplave, jedna županija pod visokim stupnjem upozorenja

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Tea Blažević
|
08. lis. 2026. 07:21
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kolona, gužva, kiša, nevrijeme, pljusak, jutro, promet,
N1

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Kiša pada duž Jadrana, u Gorskom kotaru i Lici, na krajnjem zapadu unutrašnjosti, ima i grmljavine. Na moru puše snažno jugo, u prekidu su brojne katamaranske, brodske linije i trajektna. Narednih sati kiše će biti i u središnjoj unutrašnjosti, najmanje prema istoku. Oborina će tijekom četvrtka ipak biti najizraženija duž Jadrana i uz Jadran, osobito na širem riječkom području i u Gorskom kotaru gdje je na snazi viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Uslijed obilne oborine moguće su bujične i urbane poplave.

Također, hidrolozi Državog hidrometeorološkog zavoda izdali su posebno priopćenje:

"Zbog prognoziranih intenzivnih oborina tijekom noći i jutra u četvrtak na području Istre, Rijeke i Gorskog kotara postoji mogućnost pojave urbanih i bujičnih poplava.

U noći na petak vjetar će okretati na sjeverni smjer. Oborina će također biti najzastupljenija duž Jadrana i uz Jadran, gdje će lokalno biti izraženije oborine. Uz sjeverac i sjeveroistočnjak, zahladnjet će. Na moru će probleme stvarati jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima.

Za vikend nestabilno. U subotu će još česti biti kiša, pljuskovi s grmljavinom, još će malo zahladnjeti, tako da bi temperature mjestimice na kopnu mogle biti i desetak stupnjeva niže u odnosu na prethodne dane. 

Nedjelja će donijeti postupno razvedravanje sa zapada, no treba računati još na kišu i pljuskove, osobito na istoku i jugu zemlje.

Teme
vremenska prognoza

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