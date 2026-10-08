vremenska prognoza
Stiže ciklona: Prijete nevrijeme i poplave, jedna županija pod visokim stupnjem upozorenja
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Kiša pada duž Jadrana, u Gorskom kotaru i Lici, na krajnjem zapadu unutrašnjosti, ima i grmljavine. Na moru puše snažno jugo, u prekidu su brojne katamaranske, brodske linije i trajektna. Narednih sati kiše će biti i u središnjoj unutrašnjosti, najmanje prema istoku. Oborina će tijekom četvrtka ipak biti najizraženija duž Jadrana i uz Jadran, osobito na širem riječkom području i u Gorskom kotaru gdje je na snazi viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Uslijed obilne oborine moguće su bujične i urbane poplave.
Također, hidrolozi Državog hidrometeorološkog zavoda izdali su posebno priopćenje:
"Zbog prognoziranih intenzivnih oborina tijekom noći i jutra u četvrtak na području Istre, Rijeke i Gorskog kotara postoji mogućnost pojave urbanih i bujičnih poplava.
U noći na petak vjetar će okretati na sjeverni smjer. Oborina će također biti najzastupljenija duž Jadrana i uz Jadran, gdje će lokalno biti izraženije oborine. Uz sjeverac i sjeveroistočnjak, zahladnjet će. Na moru će probleme stvarati jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima.
Za vikend nestabilno. U subotu će još česti biti kiša, pljuskovi s grmljavinom, još će malo zahladnjeti, tako da bi temperature mjestimice na kopnu mogle biti i desetak stupnjeva niže u odnosu na prethodne dane.
Nedjelja će donijeti postupno razvedravanje sa zapada, no treba računati još na kišu i pljuskove, osobito na istoku i jugu zemlje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas