UŽIVO / Tomašević: Odluka o privremenoj mjeri je manje bitna, sutra je presuda, a za građane je važna arbitraža!

Gradonačelnik je komentirao i zakonitost štrajka: "Što se presude koju čekamo tiče, oglasio se najveći autoritet za radno pravo prof. Željko Potočnjak, a on kaže slično kao i mi, a to je da se štrajk ne može održati bez određenja nužnih poslova. To nije komoditet, već osiguranje da i stariji mogu doći gdje trebaju. Jučer nije vozila ni linija od parkinga do KBC-a Rebro. Drago mi je da je to danas ipak uspostavljeno. No to ništa ne znači, osim drugim bolnicama do kojih se u ovom trenutku ne može doći. Profesor odgovara da ovakav štrajk nije zakonit. Ugrožava se sigurnost građana, pacijente da dođu do tretmana, ugrožava se zdravlje, u europskoj praksi je to nezabilježeno, definira se nužni postotak javnog prijevoza koji mora funkcionirati. Neprihvatljivo je da ga ne može dočekati jer ga nema."