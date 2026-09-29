nakon odluke suda
UŽIVO / Tomašević: Odluka o privremenoj mjeri je manje bitna, sutra je presuda, a za građane je važna arbitraža!
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u Gradskom poglavarstvu govori na konferenciji za medije.
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Danas je drugi dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, a održana su i dva ročišta na zagrebačkom Županijskom sudu u povodu dviju tužbi kojima su Zagrebački holding i ZET tražili zabranu štrajka.
Sud je odbio zahtjev i Holdinga i ZET-a za privremenu zabranu štrajka.
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"Jutros su izašla samo dva tramvaja i jedan autobus, a bio je 16 posto veći broj automobila na cestama u odnosu na prošli utorak. I dalje molim građane da što manje koriste automobile, da vozači povedu svoje susjede, da starijoj osobi ponude prijevoz i da se ova situacije bude što podnošljivija".
Obratio se radnicima ZET-a i Holdinga: "Naša je ponuda i dalje stoji, i dalje nudimo kolektivni ugovor, sva dosadašnja prava ostaju, a na to odmah ide četiri i pol posto povećanje, od 1.9 - retroaktivno, i onda još za inlfaciju od 1.1. Automatski ćemo dalje dizati plaću kako će rasti cijene u Hrvatskoj."
Tomašević se osvrnuo i na odluke suda te naglasio kako se radi o privremenoj mjeri:
"Odluka o privremenoj mjeri je manje bitna jer će sutra ujutro biti presuda je li štrajk zakonit. To su dva sudska procesa, ali to ne treba miješati s arbitražom o nužnim poslovima koja ide mimo suda i to je itekako bitno za građane. Još jednom hvala svi radnicima koji rade, što se tiče Holdinga i Čistoće većina je na svom poslu i taj se broj povećao u odnosu na jučer."
Gradonačelnik je komentirao i zakonitost štrajka: "Što se presude koju čekamo tiče, oglasio se najveći autoritet za radno pravo prof. Željko Potočnjak, a on kaže slično kao i mi, a to je da se štrajk ne može održati bez određenja nužnih poslova. To nije komoditet, već osiguranje da i stariji mogu doći gdje trebaju. Jučer nije vozila ni linija od parkinga do KBC-a Rebro. Drago mi je da je to danas ipak uspostavljeno. No to ništa ne znači, osim drugim bolnicama do kojih se u ovom trenutku ne može doći. Profesor odgovara da ovakav štrajk nije zakonit. Ugrožava se sigurnost građana, pacijente da dođu do tretmana, ugrožava se zdravlje, u europskoj praksi je to nezabilježeno, definira se nužni postotak javnog prijevoza koji mora funkcionirati. Neprihvatljivo je da ga ne može dočekati jer ga nema."
"Čekati ćemo sutrašnju presudu pa ćemo vidjeti. Ponovit ćemo situaciju oko arbitraža. Dvije su - jedna je u Holdingu i traje, a jedna u ZET-u", dodao je.
"Sindikat ZET-a namjerno odlugovlači arbitražu i odlučili su se na štrajk prije nego što je arbitraža završila i to utječe na zakonitost štrajka. Prije kraja mirenja Uprava ZET-a je predložila konkretni vozni red, puno reduciraniji i taj vozni red bi uključivao 41 posto radnika, to nisu samo vozači.
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