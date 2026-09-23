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TRODNEVNI POSJET

Trump dočekuje Xija u Bijeloj kući: Priprema mu i vojni mimohod

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Hina
|
23. ruj. 2026. 08:06
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US President Donald Trump (L) takes part in a welcome ceremony with China's President Xi Jinping at the Great Hall of the People in Beijing on May 14, 2026.
Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP

Kineski predsjednik Xi Jinping će u srijedu doći u Washington radi trodnevnog državnog posjeta na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa.

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Teme o kojima će vjerojatno razgovarati uključuju carine i trgovinski spor između dviju zemalja, ali i sigurnosna pitanja vezana za umjetnu inteligenciju i globalne sukobe poput rata u Iranu i ruskog rata u Ukrajini, javlja njemačka agencija dpa.

Trump je pripremio ekstenzivan program koji će trajati do petka s vojnim mimohodom, svečanim prijemom na kojem će biti čelnici tehnoloških kompanija te privatnom čajankom u Bijeloj kući.

Ovaj posjet bit će Xijev prvi dolazak u Sjedinjene Američke Države od 2023. godine, kada je otputovao u saveznu državu Kaliforniju na sastanak foruma Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) i sastao se s Trumpovim prethodnikom Joeom Bidenom.

Trump je Xija pozvao u Bijelu kuću tijekom svog posjeta Pekingu sredinom svibnja. Sporazum o Grenlandu dogovoren u utorak između SAD-a, Danske i arktičkog otoka bi mogao zasjeniti sastanak vođa dvaju najvećih gospodarstava svijeta.

Trump je svoj potez opravdao američkim sigurnosnim interesima te činjenicom da američki suparnici poput Kine i Rusije žele otok staviti pod svoju kontrolu, što Danska ne bi mogla spriječiti.

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