VREMENSKA PROGNOZA

Temperature idu preko 20 stupnjeva, a onda nagli preokret!

Tea Blažević
08. lis. 2025. 07:30
livada, sunce, jesen, bablje ljeto, njiva, selo, odmor, turizam,
Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno vedro je diljem zemlje, no Hrvatski autoklub upozorava na maglu u dijelu zemlje, vidljivost je smanjena, vozače se poziva na oprez!

U gorju i na istoku unutrašnjosti povećana je naoblaka. U nastavku srijede mjestimice u spomenutim područjima može pasti i koja kap kiše. Prevladavat će, barem dijelom, sunčano u većini krajeva. Bura će slabjeti prema večeri.

Tijekom četvrtka prolazno može pasti malo kiše ili kakav pljusak na sjevernom Jadranu i na zapadu unutrašnjosti, a najsunčanije će biti na jugu.

U petak će posvuda biti uglavnom suho, iako će mjestimice u unutrašnjosti prolazno biti povećane naoblake. 

Za vikend stabilnije, posvuda sunčanije i toplije, uz temperature više od 20 stupnjeva, barem što se Jadrana tiče.

U novom tjednu nestabilnije, sredinom tjedna izgledna je nova promjena vremena, s kišom, u gorju moguće i snijegom, barem tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.

