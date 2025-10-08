VREMENSKA PROGNOZA
Temperature idu preko 20 stupnjeva, a onda nagli preokret!
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Pretežno vedro je diljem zemlje, no Hrvatski autoklub upozorava na maglu u dijelu zemlje, vidljivost je smanjena, vozače se poziva na oprez!
U gorju i na istoku unutrašnjosti povećana je naoblaka. U nastavku srijede mjestimice u spomenutim područjima može pasti i koja kap kiše. Prevladavat će, barem dijelom, sunčano u većini krajeva. Bura će slabjeti prema večeri.
Tijekom četvrtka prolazno može pasti malo kiše ili kakav pljusak na sjevernom Jadranu i na zapadu unutrašnjosti, a najsunčanije će biti na jugu.
U petak će posvuda biti uglavnom suho, iako će mjestimice u unutrašnjosti prolazno biti povećane naoblake.
Za vikend stabilnije, posvuda sunčanije i toplije, uz temperature više od 20 stupnjeva, barem što se Jadrana tiče.
U novom tjednu nestabilnije, sredinom tjedna izgledna je nova promjena vremena, s kišom, u gorju moguće i snijegom, barem tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas