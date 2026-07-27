LJETNE TEGOBE
Tropske noći: Vraćaju se ekstremne vrućine, meteorolog najavljuje dugotrajan toplinski val
Nakon kratkotrajnog osvježenja i kiše koju je donijela oslabljena ciklona, Hrvatsku očekuje novi toplinski val koji bi, prema prognozama zadarskog meteorologa Duška Kraljeva, mogao potrajati sve do sredine kolovoza, pa i dulje.
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Kraljev najavljuje povratak stabilnog, sunčanog i vrlo toplog vremena uz izraženu sparinu.
"Odlaze kiše i dolaze nam vrućine i sparine. Nekima će to biti pravo ljetno veselje, dok će drugima visoke temperature stvarati tegobe", rekao je.
Prema njegovim riječima, riječ je o drugom ili trećem ozbiljnijem toplinskom valu ovog ljeta, a temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i 35 Celzijevih stupnjeva.
"Ovo neće trajati samo nekoliko dana ni samo ovaj tjedan, nego bi moglo potrajati do sredine kolovoza, možda čak i dulje", upozorio je za HRT.
Vjetrovi će pomoći, ali...
Dodao je da će dnevni vjetrovi povremeno ublažavati osjećaj vrućine, no unatoč tome očekuju se vrlo topli dani.
Za ponedjeljak prognozira pretežno sunčano i suho vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu oko 30 stupnjeva. More se nakon prolaska fronte blago ohladilo te se njegova temperatura kreće između 23 i 25 stupnjeva, što je i dalje ugodno za kupanje.
Od utorka se očekuje daljnji porast temperatura, a uz vruće dane stižu i sparne noći tijekom kojih neće biti značajnijeg osvježenja.
Neugodno tople noći zbog vlage
"Bit će sve više sunca i topline, a noći će postati neugodno tople zbog povećane vlage u zraku", rekao je Kraljev.
Meteorolog je građanima i turistima preporučio da se tijekom najvećih vrućina štite od sunca, koriste kape, sunčane naočale i zaštitne kreme te borave u hladu kad god je to moguće.
Upozorio je i na povećanu opasnost od izbijanja požara zbog dugotrajnog sušnog i vrućeg razdoblja te pozvao na poseban oprez pri rukovanju vatrom na otvorenom.
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