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DHMZ upozorava

Upaljen narančasti meteoalarm za zagrebačku regiju: "Budite na oprezu"

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N1 Info
|
10. lip. 2026. 08:26
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Zagreb
Slavko Midzor/PIXSELL/DHMZ

Ujutro i prijepodne kiša ili pljuskovi mjestimice na sjevernom Jadranu te u gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme, prognoza je DHMZ-a za srijedu.

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U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak, lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, a podno Velebita ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 °C, u Dalmaciji malo viša, navode.

DHMZ
DHMZ

Za zagrebačku regiju na snazi je narančasto upozorenje: "Mjestimice jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najjači udari vjetra 55-75 km.

BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorava DHMZ.

Za karlovačku, gospićku i riječku regiju na snazi je žuto upozorenje: "Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak sjeverni vjetar. Najjači udari vjetra > 55 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 90 %

BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", navode.

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