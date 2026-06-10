U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak, lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, a podno Velebita ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 °C, u Dalmaciji malo viša, navode.