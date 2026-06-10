Stiže nevrijeme! Meteolarm na visokom stupnju, moguć olujni vjetar, tuča i poplavljivanje

Četvrtak će također biti nestabilan, u noći još diljem unutrašnjosti kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, tijekom dana češće duž Jadrana i uz Jadran, na istoku unutrašnjosti. Osjetno će osvježiti. Bura će se proširiti duž većeg dijela obale, samo će na krajnjem jugu još biti juga.