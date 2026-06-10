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VREMENSKA PROGNOZA

Stiže nevrijeme! Meteolarm na visokom stupnju, moguć olujni vjetar, tuča i poplavljivanje

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Tea Blažević
|
10. lip. 2026. 07:07
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oblačno nebo, vrijeme, kiša, oblaci
Pexels/Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Vedro je u Dalmaciji, drugdje umjereno do pretežno oblačno. U nastavku srijede treba računati na kišu i pljuskove, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, prema večeri i u noći i drugdje. Lokalno je moguće nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti, zbog čega je na snazi viši stupanj upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Uslijed obilne oborine u kratkom vremenu, moguće su bujične i urbane poplave. Vjetar sjevernog smjera u noći će naglo jačati, pojačavat će i bura na moru. 

Četvrtak će također biti nestabilan, u noći još diljem unutrašnjosti kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, tijekom dana češće duž Jadrana i uz Jadran, na istoku unutrašnjosti. Osjetno će osvježiti. Bura će se proširiti duž većeg dijela obale, samo će na krajnjem jugu još biti juga. 

Petak će biti uglavnom suh. 

Za vikend pretežno sunčano, no ne i posve stabilno.

U subotu pretežno u unutrašnjosti poslijepodne može biti kakvog prolaznog pljuska, dok bi u nedjelju prema večeri na sjeveru zemlje moglo biti pljuskova. Ipak, bit će toplije. 

Teme
vremenska prognoza

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