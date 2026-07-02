VREMENSKA PROGNOZA
Ušli smo u nestabilno razdoblje, idućih desetak dana bez izraženih vrućina
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno je oblačno diljem zemlje, kiše i pljuskova ima pretežno u unutrašnjosti, osobito na istoku. Na moru puše snažna bura, pod Velebitom udari prelaze 100 km na sat, prema podacima s automatskih postaja.
U nastavku četvrtka slijedi postupno razvedravanje sa sjeverozapada, dok na istoku i jugu još može biti pljuskova s grmljavinom. Bura će na Jadranu i dalje biti snažna, osobito podno Velebita s olujnim udarima.
Petak donosi pretežno sunčane prilike, no sredinom dana uz prolaznu naoblaku može pasti malo kiše ili kakav pljusak, uglavnom u dijelu središnje unutrašnjosti i na sjeverozapadu zemlje.
Za vikend će biti uglavnom suho i većinom sunčano.
U novom tjednu nastavit će se nestabilno vrijeme tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali, koji ukazuju na temperature oko prosjeka za ovo doba godina. Zasad nema povratka izraženih vrućina, barem ne narednih 7 do 10 dana.
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