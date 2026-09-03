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VREMENSKA PROGNOZA

Velika opasnost od toplinskog vala, drugi rujanski tjedan donosi veliku promjenu

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Tea Blažević
|
03. ruj. 2026. 07:08
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nevrijeme, oblaci, munja, zagreb
N1 / Dinko Jurčić

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno vedro je diljem Hrvatske, tek u dijelu unutrašnjosti ima umjerene do povećane naoblake, na sjeveru i kiše. U nastavku četvrtka prevladavat će većinom suho, tek na krajnjem jugu postoji mogućnost za još kakav pljusak. Bura će slabjeti na moru i puhat će većinom sjeverozapadnjak poslijepodne.

Petak će biti pretežno sunčan, stabilan, prevladavat će suho, i vruće.

Subota će ipak biti malo nestabilnija, stoga u drugom dijelu dana na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Hrvatske može biti kiše i pljuskova. U noći na nedjelju još može biti ponekog pljuska u kopnenim krajevima, no bit će malo manje vruće u odnosu na subotu.

I novi tjedan počet će sunčano i vruće, no u drugom dijelu tjedna slijedi jača promjena s obilnijom oborinom i izraženijim padom temperatura, čime će konačno završiti toplinski val i na Jadranu. 

Teme
vremenska prognoza

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