VREMENSKA PROGNOZA
Velika opasnost od toplinskog vala, drugi rujanski tjedan donosi veliku promjenu
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Pretežno vedro je diljem Hrvatske, tek u dijelu unutrašnjosti ima umjerene do povećane naoblake, na sjeveru i kiše. U nastavku četvrtka prevladavat će većinom suho, tek na krajnjem jugu postoji mogućnost za još kakav pljusak. Bura će slabjeti na moru i puhat će većinom sjeverozapadnjak poslijepodne.
Petak će biti pretežno sunčan, stabilan, prevladavat će suho, i vruće.
Subota će ipak biti malo nestabilnija, stoga u drugom dijelu dana na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Hrvatske može biti kiše i pljuskova. U noći na nedjelju još može biti ponekog pljuska u kopnenim krajevima, no bit će malo manje vruće u odnosu na subotu.
I novi tjedan počet će sunčano i vruće, no u drugom dijelu tjedna slijedi jača promjena s obilnijom oborinom i izraženijim padom temperatura, čime će konačno završiti toplinski val i na Jadranu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas