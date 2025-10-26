vremenska prognoza
Stiže promjena: Nakon kiše i zahlađenja – sunčana razdbolja
Nakon današnjeg prodora koji donosi manje zahlađenje, ali i velike količine oborine sutra očekujemo smirivanje vremena, razbijanje naoblake i kratkotrajna sunčana razdoblja.
Melissa uragan 3 kategorije je nad Karibima, nad Jamajkom, skreće prema
sjeveroistoku i slijedi Golfsku struju. Melissa donosi velike količine vlage, a nad obale zapadne Europe doći će za tjedan dana. Primicanje Melisse pomaknut će duboki ciklonalni vrtlog koji stacionira iznad Baltika prema istoku te će sada[nje visinsko strujanje sjevernog smjera nad zapadnom i južnom Europom postupno skrenuti na zapadno i jugozapadno visinsko strujanje.
Glavnina nestabilnog vlažnog hladnog zraka povezanog s ciklonom nad Baltikom nalazi se sjeverno od Alpa, prebacuje se preko ili zaobilazi alpsku prepreku i nad naše krajeve prodire u valovima uzrokujući brze promjene vremena.
Novi prodor sa sjeverozapada zahvatit će nas ponovo u četvrtak i petak, a krajem tjedna zbog približavanja ostataka uragana Melissa obali Europe zapuhat će južni i jugozapadni vjetar te prognoziramo porast temperature zraka osobito u višim slojevima atmosfere.
Nedjelja
Danas u nedjelju promjenljivo oblačno uz povremene pljuskove kiše. Na Jadranu lokalne grmljavinske nevere uz mjestimice obilniju oborinu. Na jugu Dalmacije promjenljiva naoblaka uz kraća sunčana na Jadranu.
Poslijepodne djelomično razvedravanje i to najprije na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Puhat će južni i jugozapadni vjetar, a u drugom dijelu dana jugo će oslabjeti i okrenuti na tramuntanu u podvelebitskom primorju na slabu buru. Najviša dnevna temperatura bit će između 14 i 18C, samo na jugu Dalmacije i na otocima oko 20.
Ponedjeljak
Sutra u ponedjeljak u unutrašnjosti mjestimice magla, nakon dizanja magle djelomice, a sredinom dana i pretežno sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu gdje će puhati i slaba a u podvelebitskom primorju pojačana bura. Na južnom Jadranu jutro će još biti oblačno sa mjestimičnom kišom a moguće su i lokalne nevere.
Navečer i u noći na utorak sa sjeverozapada novo naoblačenje uz slabu kišu u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti u meteorološkom zaklonu na 2 metra visine iznad tla od 3 do 7, a pri tlu je moguć i slab mraz uz temperaturu od -2 do 0C, na Jadranu jutarnje temperature između 7 i 13 °C. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti od 11 do 15, u gorju oko 7 a na Jadranu od 16 do 19 °C.
