Stiže promjena: Nakon kiše i zahlađenja – sunčana razdbolja

Navečer i u noći na utorak sa sjeverozapada novo naoblačenje uz slabu kišu u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti u meteorološkom zaklonu na 2 metra visine iznad tla od 3 do 7, a pri tlu je moguć i slab mraz uz temperaturu od -2 do 0C, na Jadranu jutarnje temperature između 7 i 13 °C. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti od 11 do 15, u gorju oko 7 a na Jadranu od 16 do 19 °C.