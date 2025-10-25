Nestabilno vrijeme u cijeloj zemlji: Vikend donosi kišu, maglu i zahlađenje

Patrik Macek/PIXSELL

Nakon dizanja jutarnje magle u unutrašnjosti promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme. Mjestimice su mogući lokalni pljuskovi uz obilne oborine i to osobito na Kvarneru, Gorskom kotaru, a poslijepodne i u Slavoniji i Baranji.

Podijeli

Oglas

Nestabilan hladan vlažan zrak prebacuje se u valovima preko Alpi i uzrokuje brze promjene vremena u našim krajevima. Pritjecanjem hladnijeg zraka prizemni tlak zraka raste, a zbog velike količine vodene pare u atmosferi dolazi do formiranja magle.

Nakon dizanja jutarnje magle u unutrašnjosti promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme. Mjestimice su mogući lokalni pljuskovi uz obilne oborine i to osobito na Kvarneru, Gorskom kotaru, a poslijepodne i u Slavoniji i Baranji.

U unutrašnjosti će puhati do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak pojačan u gorskim krajevima. Na Jadranu lebić i pulenat koji će navečer pojačati i na južnom Jadranu okrenuti na jako jugo.

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti oko 15, na Jadranu do 18C.

Sutra u nedjelju promjenljivo oblačno uz kraća sunčana razdoblja. Više sunca na Jadranu i uz Jadran gdje će jugo oslabjeti i okrenuti na tramuntanu, a u podvelebitskom primorju će zapuhati i slaba bura.

Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od ko 7C, na Jadranu oko 13. Najviša dnevna temperatura bit će između 14 i 18C, samo na jugu Dalmacije i na otocima oko 20.

I da ne zaboravite noćas se vraćamo na zimsko vrijeme i ne zaboravite pomaknuti sat.