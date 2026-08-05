Vremenska prognoza
Crveni alarm za cijelu Hrvatsku: Vrućina ne popušta, temperature do 40 stupnjeva
Nastavlja se suho i stabilno vrijeme pod utjecajem prostrane anticiklone pa je i srijeda svanula vedro i mirno, na kopnu uz temperaturu većinom između 17 i 22°C, u gorskim kotlinama malo nižu, dok se duž obale temperatura držala većinom između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva.
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U nastavku dana i dalje sunčano i jako vruće ljetno vrijeme. Poslijepodne je uglavnom u brdsko-planinskom području te unutrašnjosti Istre i Dalmacije mala mogućnost za pokoji pljusak. To vrijedi i za šire područje Knina, osobito prema Dinari. Puhat će slab, u Slavoniji do umjeren jugoistočni vjetar. Na Jadranu ujutro slaba bura koja će tijekom dana okrenuti na jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 35 do 40 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora je između 27 i 29°C, a slično se drži i temperatura naših nizinskih rijeka, jučer poslijepodne temperatura Dunava u Vukovaru je dosegla 42 stupnja! Krške i brže rijeke su ipak nešto hladnije pa se u Zrmanji i Neretvi temperatura vode poslijepodne kreće oko 20 Celzijevih stupnjeva.
I sutra pretežno sunčano i neugodno vruće vrijeme pa će temperatura zraka biti slična ili još stupanj-dva viša. Dnevna temperatura će se i dalje kretati između 35 i čak 40 Celzijevih stupnjeva. Mala mogućnost za popodnevni pljusak će postojati u gorskom dijelu zemlje i unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Vrućina će vrhunac imati danas i sutra, a od petka bi mogla polako popuštati, prije svega u unutrašnjosti zemlje gdje je oko petka moguć i pokoji kraći pljusak. Za vikend bi onda temperatura na kopnu bila bliže 30°C, a na Jadranu će i dalje biti oko 35 Celzijevih stupnjeva. Zasad nema nikakve trajnije promjene vremena ni obilnije kiše na širem području pa se nastavlja suša što će i dalje biti problem zbog poljoprivrede, potrošnje pitke vode i u energetici.
Zbog vrućine Državni hidrometeorološki zavod je za danas i sutra uključio crveni meteoalarm za cijelu Hrvatsku. Liječnici savjetuju da smanjimo fizičke napore te izbjegavamo duži boravak na suncu između 10 i 17 sati. Savjetuje se jesti laganiju hranu, uzimati više tekućine i dnevne aktivnosti obavljati ujutro i navečer.
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