VIDEO / Eruptirao najaktivniji vulkan u Srednjoj Americi, krenule evakuacije: "Najkritičnija eksplozivna faza..."

Fuego, što na španjolskom znači vatra, smatra se najaktivnijim vulkanom u Srednjoj Americi. Nalazi se u blizini glavnog grada Gvatemale, a ušao je u eruptivnu fazu u ponedjeljak ujutro. Njegova aktivnost intenzivirala se tijekom noći s ponedjeljka na utorak, a bujice lave tekle su niz njegove stijenke dok su se golemi stupovi plina i pepela uzdizali u nebo.