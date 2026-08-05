Uhićen naoružani muškarac na golf terenu Donalda Trumpa

Nathan Howard/Pool Reuters

Vlasti u Kaliforniji uhitile su muškarca koji je viđen u blizini golf-kluba u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa u području Los Angelesa, uoči predsjednikova dolaska na donatorsku večeru koja će se ondje održati.

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Istražitelji navode da je Jeanine John Taele (38) pronađen s pištoljem i ilegalnim streljivom u Trump National Golf Clubu u Rancho Palos Verdesu.

Prema priopćenju Ureda šerifa okruga Los Angeles, muškarac je „viđen kako se kreće golf-terenom, fotografira i snima videozapise te izgleda kao da promatra aktivnosti povezane sa sigurnosnim planiranjem”.

Uhićenje je izvršeno u nedjelju poslijepodne. Trump se trenutačno nalazi u Kaliforniji, gdje bi u utorak trebao prisustvovati donatorskoj večeri Republikanske stranke u tom golf-klubu, piše BBC.

Taele je zadržan zbog optužbi za nošenje skrivenog vatrenog oružja i posjedovanje probojnog odnosno zabranjenog streljiva.

U priopćenju šerifova ureda navodi se da je uhićen nakon što su savezni agenti u civilu oko 15:30 sati po lokalnom vremenu prijavili sumnjivu osobu lokalnoj policiji.

Kada su policajci zaustavili muškarca, utvrdili su da ga Policijska uprava El Segunda traži u vezi s jednom pljačkom. El Segundo se nalazi oko 25 kilometara sjeverno od Rancho Palos Verdesa, imućne obalne zajednice poznate po brežuljcima i slikovitim liticama.

Prilikom pretrage kod njega je pronađen spremnik za pištolj kapaciteta 16 metaka, napunjen streljivom sa šupljim vrhom (hollow point). U njegovu vozilu, parkiranom na golf-terenu, policija je pronašla napunjeni pištolj i još jedan napunjeni spremnik s istom vrstom streljiva.

Metci sa šupljim vrhom pri udaru se spljošte i prošire, uzrokujući maksimalna oštećenja vitalnih organa. Kalifornija, koja ima neke od najstrožih zakona o oružju u SAD-u, zabranjuje spremnike koji mogu primiti više od deset metaka.

U ponedjeljak su pripadnici FBI-jeve Zajedničke protuterorističke radne skupine i Odjela za teška kaznena djela šerifova ureda pretražili Taeleov dom u gradu Downeyju, također u području Los Angelesa.

Šerifov ured priopćio je da je pretraga provedena zbog „mogućih sigurnosnih implikacija povezanih s ovim incidentom”.

U kući su istražitelji pronašli ilegalno preinačenu pušku platforme AR, pištolj kalibra .45, pancirni prsluk, spremnike velikog kapaciteta, veliku količinu streljiva za pištolje i puške te više bilježnica koje su sadržavale „zabrinjavajuće izjave”.

Istraga se nastavlja uz pomoć američke Tajne službe, a dužnosnici navode da bi protiv osumnjičenog naknadno mogle biti podignute dodatne optužnice.