U srijedu od jutra kiša i pljuskovi, na zapadu unutrašnjosti i u središnjim predjelima izgledna je oborina koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom. Poslijepodne će se kiša i pljuskovi proširiti na veći dio zemlje, lokalno će biti izraženiji, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje može biti i grmljavine. U gorju će padati snijeg, no prema večeri kad zahladi susnježice si snijega može biti i nižim predjelima sjeverozapadne i zapadne unutrašnjosti.