VREMENSKA PROGNOZA
Pripremite se na zimske prilike, stižu minusi, kiša, snijeg, poledica
Donosimo vremensku prognozu Tee Blažević.
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Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, slab snijeg pada u gorju, na jugu i istoku ima kiše. Probleme stvaraju olujni udari jak vjetra sjevernog smjera, mjestimice i do 115 km na sat, stoga su zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, izvještava Hrvatski autoklub. Vjetrovito će biti i u nastavku ponedjeljka, sunčanije u odnosu na jutarnje sate, i uglavnom suho.
Utorak donosi većinom sunčane prilike, bit će pretežno suho, tmurnije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Jutro će biti hladno, osobito u kopnenim krajevima, i do -5 stupnjeva. Navečer sa zapada jače naoblačenje.
U srijedu od jutra kiša i pljuskovi, na zapadu unutrašnjosti i u središnjim predjelima izgledna je oborina koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom. Poslijepodne će se kiša i pljuskovi proširiti na veći dio zemlje, lokalno će biti izraženiji, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje može biti i grmljavine. U gorju će padati snijeg, no prema večeri kad zahladi susnježice si snijega može biti i nižim predjelima sjeverozapadne i zapadne unutrašnjosti.
I tijekom četvrtka treba računati na kišu i snijeg, kao i tijekom petka.
Stabilizacije nema niti za vikend, bit će i dalje kiše i pljuskova na dijelu Jadrana, snijeg će padati u gorju, no potkraj subote, u noći na nedjelju i u nedjelju snijeg je moguć i u nizinama unutrašnjosti.
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