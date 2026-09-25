Temperature će rasti, stabilizacija bi mogla potrajati barem tjedan dana

Vikend će donijeti stabilne prilike, sunčane, s tim da će na kopnu ujutro još lokalno biti magle, i takve prilike će se nastaviti i u novom tjednu, moguće i veći njegov dio. Pritom će iz dana u dan rasti temperature pa će danju mnogima biti ugodno toplo, no jutra će još biti prohladna. Na moru će još biti prilike i za kakvo kupanje, osobito nakon što oslabi bura.