Vrijeme se ne smiruje: Izdana upozorenja za velik dio zemlje, udari vjetra mogu dosegnuti 130 km/h

Na Jadranu će biti promjenjivo oblačno uz dulja sunčana razdoblja. Na jugu će bura oslabjeti, a na sjevernom i srednjem Jadranu nastavit će puhati na udare i olujnom jačinom. Jutarnje temperature na sjevernom Jadranu bit će oko 11 °C, a na srednjem i južnom Jadranu te otocima oko 13 °C. Najviše dnevne temperature zraka na Jadranu bit će od 14 °C na sjeveru do 18 °C na jugu.