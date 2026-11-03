vremenska prognoza
Vrijeme se ne smiruje: Izdana upozorenja za velik dio zemlje, udari vjetra mogu dosegnuti 130 km/h
Donosimo vremensku prognozu Bojana Lipovšćaka
Oglas
Sjeverno od Alpa, nad europskim kopnom, nalazi se polje visokog tlaka anticiklone. Duboka ciklona nad Sredozemnim morem, južno od Italije, premješta se prema Otrantu i Grčkoj. Hladna, suha zračna masa i vlažna, toplija zračna masa sa Sredozemlja miješaju se nad našim krajevima te je vrijeme oblačno, mjestimice s kišom. Hladan zrak ispunio je prostor nad kopnom iza Dinarida i prelijeva se preko planinske prepreke prema moru te na Jadranu puše umjerena do jaka škura bura.
Meteoalarm DHMZ-a upozorava žutim upozorenjem na vjetar duž cijele obale, a narančastim upozorenjem u podvelebitskom primorju, s mogućim udarima bure brzine do 130 km/h.
Danas će u unutrašnjosti prevladavati oblačno vrijeme, mjestimice uz slabu kišu koja u višem gorju može prelaziti u susnježicu i snijeg. Na Jadranu i uz Jadran puhat će škura bura, uz promjenjivo oblačno vrijeme i kratkotrajna sunčana razdoblja. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti bit će oko 8 °C, a na Jadranu i uz Jadran od 14 °C na sjeveru do 17 °C na jugu Dalmacije.
Sutra, u srijedu, u unutrašnjosti će biti oblačno uz kišu, a u gorju susnježicu i snijeg. Jutarnje temperature bit će od 4 do 6 °C, a najviše dnevne temperature zraka oko 8 °C, uz slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. U noći na četvrtak očekuje se djelomično kidanje naoblake u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti.
Na Jadranu će biti promjenjivo oblačno uz dulja sunčana razdoblja. Na jugu će bura oslabjeti, a na sjevernom i srednjem Jadranu nastavit će puhati na udare i olujnom jačinom. Jutarnje temperature na sjevernom Jadranu bit će oko 11 °C, a na srednjem i južnom Jadranu te otocima oko 13 °C. Najviše dnevne temperature zraka na Jadranu bit će od 14 °C na sjeveru do 18 °C na jugu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas