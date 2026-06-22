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VREMENSKA PROGNOZA

Vruće i sparno cijeli tjedan, u dijelovima zemlje moguće nevrijeme

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N1 Info
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22. lip. 2026. 06:45
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oblaci, oluja, nevrijeme, kiša, pljusak
N1

Praznično jutro je u cijeloj Hrvatskoj svanulo toplo, na kopnu i sparno, po kotlinama čak i uz malo magle. Temperatura je u unutrašnjosti cijelu noć bila oko ili malo iznad 20°C, a na Jadranu između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva. Više je oblaka samo u Istri gdje je noćas i rano jutros mjestimice bilo kiše i pljuskova.

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U nastavku dana pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti zemlje mogući su lokalni grmljavinski pljuskovi, a pokoji kraći pljusak nije isključen ni na sjevernom dijelu Jadrana, osobito u Istri.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u mjestima gdje predvečer bude pljusak vjetar može nakratko pojačati. Na sjevernom Jadranu umjerena, ujutro mjestimice i jaka bura, a u Dalmaciji će nakon jutarnje lagane bure poslijepodne puhati umjeren maestral.

Temperatura će tijekom dana dohvatiti vrlo visoke brojke između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora je između 24 i 27°C. Podsjećamo i na vrlo visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati.

I utorak nam nosi vrlo slično vrijeme. Puno sunca, vruće i sparno, ali nestabilno pa su osobito u kopnenim krajevima poslijepodne ili navečer mogući lokalni grmljavinski pljuskovi. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati, ostaje vrlo visoka, samo će u mjestima koja pogodi pljusak doći do kratkotrajnog osvježenja. 

Čini se da i nastavak tjedna zatim nosi puno sunca i vrućinu. Ljeto uzima maha.

Teme
vremenska prognoza

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