VREMENSKA PROGNOZA
Značajno toplije u nastavku tjedna, temperature preko 20 stupnjeva
Prognozu donosi naša meteorologinja Tea Blažević.
Pretežno je oblačno diljem unutrašnjosti, ima i slabe kiše mjestimice u kopnenim krajevima, kolnici su mokri. Također, ima i magle na pojedinim cestama koja smanjuje vidljivost, vozače se poziva na oprez.
Duž Jadrana je pretežno vedro. U nastavku utorka sunčanije će biti na Jadranu, dok na kopnu i dalje mjestimice može pasti malo kiše.
Srijeda će biti uglavnom suha, samo u gorju još mjestimice može biti slabe oborine, iako će u većem dijelu unutrašnjosti prolazno biti pojačane naoblake. Bura će slabjeti prema večeri.
U četvrtak će posvuda biti uglavnom suho i većinom sunčano i toplije posvuda.
Petak će također pretežno biti u znaku sunčanog i suhog vremena. No, prema večer i tijekom noći na subotu lokalno može pasti malo kiše, osobito u gorju.
Vikend će uglavnom biti u znaku stabilnog, sunčanog i toplijeg vremena.
