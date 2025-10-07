Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Značajno toplije u nastavku tjedna, temperature preko 20 stupnjeva

Tea Blažević
07. lis. 2025. 07:12
Pexels / Ilustracija

Prognozu donosi naša meteorologinja Tea Blažević.

Pretežno je oblačno diljem unutrašnjosti, ima i slabe kiše mjestimice u kopnenim krajevima, kolnici su mokri. Također, ima i magle na pojedinim cestama koja smanjuje vidljivost, vozače se poziva na oprez.

Duž Jadrana je pretežno vedro. U nastavku utorka sunčanije će biti na Jadranu, dok na kopnu i dalje mjestimice može pasti malo kiše.

Srijeda će biti uglavnom suha, samo u gorju još mjestimice može biti slabe oborine, iako će u većem dijelu unutrašnjosti prolazno biti pojačane naoblake. Bura će slabjeti prema večeri.

U četvrtak će posvuda biti uglavnom suho i većinom sunčano i toplije posvuda.

Petak će također pretežno biti u znaku sunčanog i suhog vremena. No, prema večer i tijekom noći na subotu lokalno može pasti malo kiše, osobito u gorju.

Vikend će uglavnom biti u znaku stabilnog, sunčanog i toplijeg vremena.

Teme
prognoza tea blažević vrijeme

