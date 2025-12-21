Ako pijete svaki dan samo čašicu ovog napitka, snizit će vam se kolesterol i šećer u krvi

To, međutim, ne znači da se stalno ne dolazi do novih spoznaja. I sami priznati stručnjaci u tim područjima ističu da još ne razumijemo u potpunosti kako ljudsko tijelo funkcionira te da se nova otkrića redovito pojavljuju. Primjerice, o crijevnom mikrobiomu donedavno se rijetko govorilo, dok danas mnogi znanstvenici i nutricionisti smatraju da je on ključan za zdravlje.