Ako pijete svaki dan samo čašicu ovog napitka, snizit će vam se kolesterol i šećer u krvi
Od pijenja sirovog mlijeka, što se ne preporučuje, do potpunog izbacivanja ugljikohidrata iz prehrane, što se također ne savjetuje, neprestano se nude razna navodna "čudesna rješenja" za zdravlje.
Takve savjete često, osobito na internetu i društvenim mrežama, promoviraju osobe bez stručnih kvalifikacija. Za većinu ljudi uvijek je preporučljivo prije uvođenja ili izbacivanja namirnica iz prehrane poslušati savjete stručnjaka s dokazanim iskustvom u znanosti, medicini i nutricionizmu.
To, međutim, ne znači da se stalno ne dolazi do novih spoznaja. I sami priznati stručnjaci u tim područjima ističu da još ne razumijemo u potpunosti kako ljudsko tijelo funkcionira te da se nova otkrića redovito pojavljuju. Primjerice, o crijevnom mikrobiomu donedavno se rijetko govorilo, dok danas mnogi znanstvenici i nutricionisti smatraju da je on ključan za zdravlje.
Nije lijek za sve, ali nije ni besmislen
Jedno od takvih potencijalnih otkrića odnosi se na nešto što bi se moglo konzumirati svakodnevno i pritom ostvariti određene zdravstvene koristi, jabučni ocat. O ovom napitku posljednjih se godina mnogo govori, osobito otkako je postao središnja tema Netflixove dramske serije o ženi koja je izgradila wellness carstvo tvrdeći da se izliječila od raka zahvaljujući načinu života i prehrani, a ne medicinskom liječenju, prenosi Mirror.
Iako jabučni ocat zasigurno nije lijek za sve, nije ni besmislen. Gastroenterolog Edwin K. McDonald IV sa Sveučilišta u Chicagu to je sažeo rekavši da jabučni ocat "nije čarobna prašina, ali nije ni zmijsko ulje". Kao i kod mnogih drugih stvari, istina je negdje između.
Jabučni ocat može pomoći u snižavanju razine šećera u krvi. Istraživanja upućuju na to da njegova konzumacija može smanjiti porast šećera nakon obroka. U jednom BBC-jevu eksperimentu s dr. Jamesom Brownom sa Sveučilišta Aston, skupina ispitanika koja je uzimala jabučni ocat zabilježila je 36-postotno smanjenje ukupne količine šećera koji je ušao u krv nakon obroka tijekom 90 minuta mjerenja. Jedno manje istraživanje objavljeno 2004. godine u časopisu Journal of the American Association of Diabetes također je pokazalo da jabučni ocat snižava razinu glukoze u krvi nakon jela.
Postoje i naznake da može pomoći u snižavanju kolesterola. Jedno istraživanje pokazalo je da su ti učinci izraženiji kod osoba s dijabetesom tipa 2, a najveća poboljšanja zabilježena su nakon svakodnevne konzumacije 15 mililitara jabučnog octa tijekom više od osam tjedana. U studiji objavljenoj u časopisu BMC Complementary Medicine and Therapies istraživači su naveli da je konzumacija jabučnog octa značajno smanjila ukupni kolesterol u krvi.
Smanjuje i težinu
Jabučni ocat mogao bi pomoći i u mršavljenju. U istraživanju iz 2018. godine, objavljenom u časopisu Journal of Functional Foods, iranski znanstvenici zaključili su da konzumacija jabučnog octa uz dijetu s ograničenim unosom kalorija može smanjiti apetit, tjelesnu težinu, indeks tjelesne mase, opseg bokova, razinu triglicerida i ukupnog kolesterola u krvi te povećati razinu HDL kolesterola kod osoba s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću.
Postoje i brojne druge tvrdnje o koristima jabučnog octa, uključujući one da može izliječiti visoki krvni tlak pa čak i rak. No dr. McDonald upozorava da za takve tvrdnje nema dovoljno dokaza. Kaže da nema podataka koji bi opravdali korištenje jabučnog octa kao lijeka za snižavanje krvnog tlaka te savjetuje zdravu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost i uzimanje propisane terapije kada je to potrebno.
Dodaje i da jabučni ocat ne liječi rak. Kao gastroenterolog, ističe, često je među prvima koji pacijentima mora priopćiti dijagnozu raka jednjaka. Volio bi, kaže, da ljudima može reći kako je dovoljno popiti malo octa, ali, nažalost, stvari nisu tako jednostavne.
Prije nego što počnete redovito uzimati bilo kakav dodatak prehrani ili ga uključite u svakodnevnu prehranu, preporučuje se potražiti savjet medicinskog stručnjaka.
