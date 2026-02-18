Bolna tropska bolest sada prijeti cijeloj Europi

Izuzetno bolna tropska bolest chikungunya sada se može prenositi putem komaraca u većem dijelu Europe, pokazuje nova studija, dok klimatske promjene stvaraju uvjete za širenje bolesti daleko izvan njezinih tradicionalnih tropskih područja.
Virus prenosi azijski tigrasti komarac
Znanstvenici su utvrdili da su više temperature omogućile prijenos virusa više od šest mjeseci godišnje u zemljama južne Europe poput Španjolske, Portugala, Italije i Grčke, te tri do pet mjeseci u Francuskoj, Njemačkoj i drugim državama središnje Europe. U jugoistočnoj Engleskoj prijenos je moguć oko dva mjeseca godišnje, a stručnjaci upozoravaju da će se bolest vjerojatno širiti dalje prema sjeveru kako temperature nastavljaju rasti.
Virus prenosi invazivni azijski tigrasti komarac (Aedes albopictus), koji se posljednjih desetljeća proširio Europom. Nova studija pokazala je da je minimalna temperatura potrebna za prijenos virusa između 13 i 14 stupnjeva Celzija, što je oko 2,5 stupnja niže od ranijih procjena. Istraživači su ovu razliku opisali kao "šokantnu", jer značajno povećava područja i razdoblje rizika.
Gotovo polovica oboljelih može imati dugotrajne simptome, poput artritisa
Chikungunya je prvi put identificirana 1952. godine u Tanzaniji i dugo je bila ograničena na tropske regije. Bolest uzrokuje intenzivne i dugotrajne bolove u zglobovima, koji mogu trajati godinama, a posebno je opasna za djecu i starije osobe. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, do 40 posto oboljelih može imati dugotrajne simptome poput artritisa, piše Guardian.
Europa je već zabilježila ozbiljne epidemije. Francuska i Italija su 2025. godine prijavile stotine slučajeva, dok je Francuska prošle godine imala više od 800 infekcija, što je dramatičan rast u odnosu na ranije godine.
Bolest se obično širi kada zaraženi putnici donesu virus iz tropskih regija, nakon čega ga lokalni komarci prenose na druge ljude. Ranije su hladne zime ograničavale širenje, ali znanstvenici sada bilježe aktivnost komaraca tijekom cijele godine u nekim dijelovima južne Europe, što povećava rizik od većih epidemija.
Stručnjaci upozoravaju da Europa još uvijek može ograničiti širenje kroz kontrolu komaraca, uklanjanje stajaće vode, korištenje repelenata i jačanje zdravstvenog nadzora, ali naglašavaju da klimatske promjene već mijenjaju kartu zaraznih bolesti na kontinentu.
