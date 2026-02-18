Bolna tropska bolest sada prijeti cijeloj Europi

Znanstvenici su utvrdili da su više temperature omogućile prijenos virusa više od šest mjeseci godišnje u zemljama južne Europe poput Španjolske, Portugala, Italije i Grčke, te tri do pet mjeseci u Francuskoj, Njemačkoj i drugim državama središnje Europe. U jugoistočnoj Engleskoj prijenos je moguć oko dva mjeseca godišnje, a stručnjaci upozoravaju da će se bolest vjerojatno širiti dalje prema sjeveru kako temperature nastavljaju rasti.