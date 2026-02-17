Thompson prijavljen Tužiteljstvu BiH zbog ZDS-a i podignutih desnica na koncertu

Pozdrav "Za dom spremni", koji je pjevač s publikom uzvikivao na početku pjesme "Bojna Čavoglave" na koncertima proteklog vikenda u Širokom Brijegu izazvao je brojne osude. Uz to na videozapisima s koncerata vide se stotine mladih ljudi kako podižu desnu ruku, pozdrav koji se povezuje s fašističkom simbolikom.