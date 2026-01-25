ingvinalna hernija
Preponska kila: Uzrok, simptomi i kako se riješiti ovog neugodnog problema koji češće muči muškarce?
Preponska kila se naziva još i ingvinalna hernija, a nastaje kada tkivo, kao što je dio crijeva, proviri kroz točku u trbušnim mišićima.
Preponska kila se može pojaviti kod djece i kod odraslih, a nastaje kao posljedica pojedinih radnji poput dizanja teških predmeta. Može se prepoznati po nizu simptoma, a najčešće se tretira operacijom.
Od simptoma se javljaju: bol kod kašljanja i to u području prepona, povremeno naticanje testisa, a može se javiti i izbočina koja mijenja boje. Potrebno je posjetiti liječnika i slušati njegove upute kako ne bi došlo do težih komplikacija.
Što je preponska kila?
Preponska kila je stanje koje nastaje u preponama, u prolazu koji se zove ingvinalni kanal. Do nje dolazi zbog prolaska tkiva iz trbuha ili crijeva kroz otvor u donjem dijelu trbušne stijenke. Ovaj otvor može biti prisutan od rođenja ili se može pojaviti sa starenjem.
Preponska kila je najčešća vrsta hernije, a češća je kod muškaraca i to kod starijih muškaraca.
Točnije, 25 posto muškaraca će tijekom života imati ovu kilu, dok je kod žena ta brojka znatno manja pa se radi o 2 posto.
Simptomi preponske kile
Neće sve preponske kile imati jake simptome. Nekada će se simptomi pojaviti i nestati ili se mogu pojaviti samo kod određenih aktivnosti.
Ovo stanje se može prepoznati po znakovima kao što su:
- izbočina u području prepona s obje strane stidne kosti
- osjećaj pritiska ili težine u preponama
- bol u preponama koja se pojačava kod naprezanja, podizanja, kašljanja ili savijanja
- osjećaj peckanja u preponama koji se može širiti kroz nogu ili zdjelicu
- povremena bol ili naticanje oko testisa
Preponska kila kod djece se može vidjeti i osjetiti kao izbočina dok plaču, kašlju ili kada se naprežu za vrijeme obavljanja velike nužde.
Što uzrokuje preponsku kilu?
Više je različitih uzroka zašto dolazi do ovog stanja.
Neke preponske kile će se pojaviti same od sebe, ali najčešće se javljaju nakon nošenja teških predmeta, jakog pritiska u području abdomena, stalnog naprezanja za vrijeme velike nužde ili mokrenja.
Mogu se javiti i nakon duljeg stajanja ili hodanja satima svaki dan.
Preponska kila se može javiti i nakon čestog kašljanja ili kihanja, a česta je i u trudnoći. Kod nekih osoba će se javiti zbog slabog trbušnog zida nakon ozljede ili operacije abdomena, a kod nekih će se javiti zbog prekomjerne težine.
Je li preponska kila opasna?
U slučaju da se kila ne povlači, njezin sadržaj može biti zarobljen u trbušnoj stijenci. Posljedica je prekidanje protoka krvi u tkivo, a ovo može biti opasno po život.
Najbolje će se prepoznati po simptomima koji se pogoršavaju. Tako će se javiti mučnina, povraćanje, povišena temperatura, nagla bol koja se brzo pogoršava, izbočina koja mijenja boje, a javljaju se i problemi s probavom. U ovom slučaju je potrebno što prije posjetiti liječnika.
Kako se tretira preponska kila?
U slučaju da se hernija javlja bez simptoma, bolova i ne izaziva probleme, liječnik će samo promatrati situaciju. Ipak, hernija se neće izliječiti sama od sebe. Kada uzrokuje probleme i neugodu, bit će potrebna operacija prije nego se stanje pogorša.
Oporavak nakon operacije traje do dva tjedna.
Nekada će doktor uspjeti prstima vratiti herniju na njezino mjesto pa će osoba morati nositi pojas kod određenih aktivnosti. Kod djece se preponska kila operira odmah jer su veće šanse za komplikacijama.
Isto vrijedi i za žene.
Zaključak
Preponska kila se češće javlja kod muškaraca i može se prepoznati po nizu simptoma. Potrebno je posjetiti liječnika jer će u većini slučajeva biti potrebna operacija kako ne bi došlo do komplikacija. Operacija se odmah radi kod djece i žena.
Oporavak nakon operacije traje oko dva tjedna.
