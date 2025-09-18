Uzbuna na nebu tijekom Trumpovog leta: Procurio razgovor kontrole leta i pilota

Putnički zrakoplov Spirit Airlinesa previše se približio Air Force Oneu, predsjedničkom avionu kojim je Donald Trump u utorak putovao u London. Incident se dogodio iznad Long Islanda, u prezagušenom zračnom prostoru New Yorka.
Air Force One, Boeing 747, i Spiritov let 1300, Airbus A321 na liniji iz Fort Lauderdalea za Boston, našli su se na sličnim visinama i konvergentnim putanjama. Kontrolor leta uočio je potencijalno opasnu situaciju i više puta pokušao upozoriti pilote Spirita da promijene smjer.
Iako su se zrakoplovi nalazili kilometrima jedan od drugog i nisu prekoračili sigurnosne pragove, incident je izazvao pažnju jer se u jednoj od letjelica nalazio američki predsjednik.
Na društvenim mrežama brzo se proširio audio zapis komunikacije. Kontrolor je ponavljao naredbu, piše Bloomberg.
"Spirit 1300, skrenite 20 stupnjeva desno. Odmah", poručio je.
Kada je posada konačno reagirala, kontrolor je ironično dodao:
"Promet vam je s lijevog krila, 747. Siguran sam da vidite tko je to… bijelo-plavi avion". Na kraju je imao i posljednju opomenu: "Obratite pažnju! Siđite s iPada!"
Trump je istog dana kasno navečer sletio u London, gdje je započeo državni posjet, prenosi Dnevnik.hr.
