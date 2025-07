Iz ovog razloga nikada ne biste trebali piti vodu iz pipe u kupaonici

Kada želimo natočiti čašu vode, obično to činimo na kuhinjskoj slavini, zar ne? No što ako vas uhvati žeđ usred noći i ne želite ići do kuhinje? Ako mislite da je voda iz kupaonske slavine ista kao i ona iz kuhinje, možda biste trebali razmisliti još jednom. Poruka tvrtke Victorian Plumbing glasi: nemojte to činiti, prenosi Express.