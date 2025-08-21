Kardiolog upozorava
Krvni tlak vam se mijenja tijekom dana? Ovi rezultati su znak za uzbunu
Ako imate problem s povišenim krvnim tlakom, cilj vam je da ga regulirate i snizite. Iako je za snižavanje tlaka često potrebna pomoć lijekova na recept, postoje i prirodni načini da se on smanji kroz određene navike u prehrani i životnom stilu.
Ako tijekom dana pratite krvni tlak kako biste bilježili promjene, primijetit ćete da on varira čak i dok obavljate svakodnevne aktivnosti. Kada te promjene nisu dobre i tlak poraste, to može zabrinuti. Međutim, prema riječima kardiologa, prirodno je da krvni tlak oscilira tijekom dana. Evo što na njega utječe i kada biste se trebali obratiti svom kardiologu, piše nova.rs.
Kako se krvni tlak prirodno mijenja tijekom dana
Dr. Aubrey Grant, kardiolog iz MedStar Healtha, kaže da su jutarnji skokovi krvnog tlaka uobičajeni zbog prirodnog cirkadijalnog ritma tijela.
"Hormoni stresa poput kortizola i adrenalina rastu u ranim satima, povećavajući broj otkucaja srca i napetost krvnih žila", objašnjava on i dodaje da ovaj porast može biti izraženiji kod osoba s hipertenzijom.
Ako imate neliječenu apneju u snu, unosite previše alkohola ili soli, niste dobro spavali prethodne noći ili još niste uzeli jutarnju terapiju, dr. Grant kaže da svi ti čimbenici mogu izazvati porast krvnog tlaka u ranim satima.
Dr. Mark A. Singer, kardiolog iz Northwell Healtha, ističe da neki pacijenti misle kako je bolje uzimati lijekove protiv tlaka navečer, kako bi spriječili jutarnji skok. No upozorava da to nije dobra ideja jer je krvni tlak prirodno niži noću, pa lijek može dodatno da ga snizi.
Općenito, dr. Singer kaže da je najbolje uzimati terapiju ujutro, premda je važno da se svatko posavjetuje sa svojim kardiologom. "Timing uvijek treba prilagoditi prema uputi liječnika", dodaje dr. Grant.
Oba kardiologa ističu da navike tijekom dana značajno utječu na krvni tlak. Ako pojedete nešto slano za doručak, ručak ili večeru, tlak će porasti. Preskakanje doručka također ga može povećati. Ako pročitate stresan e-mail dok sjedite za računalom, i tada može skočiti. Isto vrijedi i za pretjeranu količinu kave.
Kada se trebate zabrinuti zbog oscilacija krvnog tlaka
Ako imate hipertenziju, usvajanje navika koje snižavaju tlak može vam mnogo pomoći. Kontrola unosa soli, dovoljna hidracija i upravljanje stresom ključni su, osobito kod ljudi s visokim tlakom.
Dr. Singer kaže da je pravi razlog za brigu onda kada tlak izađe iz normalnog raspona, bilo da je previsok ili prenizak. Prema podacima Udruženja za srce, normalne vrijednosti su sistolički (gornji) ispod 120 i dijastolički (donji) ispod 80. Ako je sistolički viši od 180, a dijastolički viši od 120, odmah se javite liječniku.
Važno je znati i kada je tlak prenizak. "Osjećaj vrtoglavice, nesvjestice, omaglice ili čak gubitak svijesti znakovi su preniskog tlaka", upozorava dr. Singer. Ako se to dogodi, obavezno kontaktirajte liječnika.
Treba naglasiti da je prirodno da tlak varira tijekom dana. Potrudite se održavati ga kroz zdravu prehranu i životne navike (dovoljno sna, redovito vježbanje i kontrolu stresa) te redovito uzimati terapiju. Ako vrijednosti izađu iz normalnog raspona, potražite medicinsku pomoć. Time činite veliki korak u očuvanju zdravlja srca.
