Krvni tlak vam se mijenja tijekom dana? Ovi rezultati su znak za uzbunu

Ako tijekom dana pratite krvni tlak kako biste bilježili promjene, primijetit ćete da on varira čak i dok obavljate svakodnevne aktivnosti. Kada te promjene nisu dobre i tlak poraste, to može zabrinuti. Međutim, prema riječima kardiologa, prirodno je da krvni tlak oscilira tijekom dana. Evo što na njega utječe i kada biste se trebali obratiti svom kardiologu, piše nova.rs.