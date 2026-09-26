Zašto Rusija šalje relikvije mrtvih knezova i svetaca na bojišnicu?

Slanje vjerske relikvije na bojišnicu može djelovati neobično, no otkako je Rusija 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu, Moskva nastoji iskoristiti sva raspoloživa sredstva u dugotrajnom i krvavom ratu iscrpljivanja. Među njima je i korištenje vjerske simbolike kako bi se ruska strana prikazala kao "pravedna" i kao ona koja ima božansku potporu. Zbog toga je odnos Kremlja i Ruske pravoslavne crkve postao bliskiji nego ikad.