izbjegli sud
TikTok se nagodio s Alabamom za 100 milijuna dolara: Mijenja pravila za korisnike
Američka savezna država Alabama objavila je u petak da je postigla nagodbu s društvenom mrežom TikTok i kineskom matičnom kompanijom ByteDance, nekoliko dana prije sudskog ročišta zakazanog zbog optužbi o zanemarivanju sigurnosti korisnika i opansosti od stvaranja ovisnosti.
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Prva je to nagodba koju je s nekom saveznom državom sklopio TikTok, koji je sa sličnim optužbama suočen diljem SAD-a.
Alabami će, prema postignutoj nagodbi, u roku od 45 dana biti isplaćeno 100 milijuna dolara, priopćio je ured glavnog državnog odvjetnika te savezne države.
Uz to, TikTok će napraviti promjene na svojoj platformi kao što su limit od dva sata po danu, pauze nakon 15 minuta korištenja te unaprijeđeni modeli provjere dobi.
Suđenje je trebalo početi u ponedjeljak te pružiti javnosti uvid u poslovanje TikToka.
Tužbu u ime Alabame prošle je godine podigao državni odvjetnik Steve Marshall, član Republikanske stranke. Tužbe su stigle iz još 27 drugih saveznih država.
Iz TikToka su poručili da su prilagodili platformu sigurnosti tinejdžera koja je označena kao ključni prioritet. No, pozivajući se na savezni zakon o komunikacijama, smatraju da internetske platforme nisu odgovorne za sadržaj koji stvaraju korisnici.
Alabama u tužbi ističe da TikTokov beskrajni niz videozapisa brzo i lako stvara ovisnost, a njegovi algoritmi guraju mlade korisnike prema sadržaju ispunjenom nasiljem i samoozljeđivanjem što doprinosi rastućoj krizi mentalnog zdravlja kod tinejdžera.
Nadalje, u tužbi se navodi da su tvrdnje o ograničenom pristupu seksualnim i nasilnim sadržajima bile lažne, kako bi aplikacija bila ocijenjena sigurnom za tinejdžere u Google, Apple i Microsoft trgovinama, a spominje se i dovođenje korisnika u zabludu glede pristupa kineske vlade osobnim i drugim podacima.
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