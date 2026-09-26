TikTok se nagodio s Alabamom za 100 milijuna dolara: Mijenja pravila za korisnike

Nadalje, u tužbi se navodi da su tvrdnje o ograničenom pristupu seksualnim i nasilnim sadržajima bile lažne, kako bi aplikacija bila ocijenjena sigurnom za tinejdžere u Google, Apple i Microsoft trgovinama, a spominje se i dovođenje korisnika u zabludu glede pristupa kineske vlade osobnim i drugim podacima.