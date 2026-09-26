procurjeli podaci
Otkriven identitet Putinove unuke
Istraživački novinari identificirali su navodnu unuku ruskog predsjednika Vladimira Putina kao Elsu Igorevnu Tihonovu na temelju procurjelih podataka ruske granične kontrole.
Procurjeli podaci ruske granične službe navodno pokazuju da je djevojčica dobila prezime koje koristi njezina majka Katerina Tihonova, a ne prezime svog oca, baletnog plesača i ravnatelja Igora Zelenskog, piše Kyiv Post.
Osmogodišnja djevojčica, rođena u prosincu 2017., navodno je kći Katerine Tihonove – mlađe Putinove kćeri za koju se zna u javnosti – i ruskog baletnog plesača i ravnatelja Igora Zelenskog.
Ruski neovisni portal Agentstvo izvijestio je u petak, 25. rujna, da su novinari istraživačkog portala Proekt otkrili ime djevojčice analizirajući procurjelu bazu podataka ruske Federalne granične službe. U evidenciji je navodno navedena kao Elsa Igorevna Tihonova. Djevojčica tako nosi prezime koje koristi njezina majka, a ne Zelenskaja, ženski oblik prezimena njezina oca.
Njezin patronimik Igorevna odgovara imenu njezina navodnog oca, Igora Zelenskog.
Sama Tihonova rođena je kao Katerina Putina, ali već dugo koristi drugo prezime. Putin nikada nije javno potvrdio da je ona njegova kći, iako je kao takvu navode istrage velikih međunarodnih medija, kao i sankcije koje su joj uvele Sjedinjene Države i druge zapadne vlade.
Putovanja u Njemačku i Hrvatsku
Prema procurjelim podacima, Elsa je prvi put izvan Rusije putovala 11. studenoga 2019., nedugo prije svog drugog rođendana.
Navodno je s oba roditelja letjela poslovnim zrakoplovom njemačke kompanije Air Hamburg, koja je danas dio VistaJeta. Obitelj je provela točno dva mjeseca u Münchenu, gdje je njezin otac Igor Zelenski bio umjetnički ravnatelj Bavarskog državnog baleta.
Manje od dvije godine poslije djevojčica je navodno privatnim zrakoplovom Bombardier Global 5000 putovala u Hrvatsku. Podaci graničnih službi s oba putovanja navodno je identificiraju kao Elsu Igorevnu Tihonovu.
Autentičnost procurjele baze podataka nije neovisno potvrđena, a ni Kremlj ni obitelj nisu javno komentirali najnovija otkrića.
Ranija istraga nije otkrila ime djevojčice
O postojanju kćeri Katerine Tihonove i Igora Zelenskog prvi je put izviješteno u zajedničkoj istrazi portala Important Stories i njemačkog Der Spiegela iz 2022. godine.
Novinari su tada naveli da su došli do putovnice djevojčice, putnih dokumenata i popisa putnika s čarterskog leta između Münchena i Moskve. Dokumenti su pokazivali da su zajedno putovali članovi obitelji, dvije dadilje, učitelj klavira i pripadnici ruske predsjedničke službe sigurnosti.
U toj istrazi ime djevojčice nije objavljeno iz etičkih razloga, ali je navedeno da je rođena 2017. godine i da nosi patronimik Igorevna.
Istraga je također utvrdila da je Tihonova između 2017. i 2019. više od 50 puta putovala u München, dok je njezin partner vodio Bavarski državni balet. Jedan dokument do kojeg su novinari došli pokazivao je da se krajem 2019. pripremala preseliti u Njemačku.
Zelenski je napustio Bavarski državni balet nedugo nakon što je Rusija 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu. Uprava opere poslije je navela da je bio pod pritiskom da ode nakon što je odbio javno osuditi invaziju.
Putin je više puta odbijao iznositi pojedinosti o svojoj djeci i unucima, pozivajući se na njihovu sigurnost i privatnost. Kremlj u pravilu odbija komentirati novinarske istrage koje se odnose na obitelj ruskog predsjednika.
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