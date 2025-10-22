Kako odabrati slatke mandarine? Trgovci sigurno ne žele da znate za ovaj trik

Kora se treba blago odvajati od ploda. Ako je čvrsto priljubljena, mandarina vjerojatno još nije zrela ili se već počela sušiti. Voće pritom ne treba stiskati da se ne ošteti, ali kad ga primite, kora bi trebala biti lagano elastična. Mandarine i klementine imaju vrlo tanku, ali ipak spužvastu koru – sličnu kao i drugi agrumi. Upravo zbog te tanke kore brzo gube vlagu, pa se lako isušuju. Plod primite nekoliko centimetara od nosa kako biste osjetili njegov pravi miris – ako ga približite previše, osjetit ćete uglavnom gorčinu kore.