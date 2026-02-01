Oglas

Simptomi anemije: Od umora do neugodnih bolova, evo kako ih najlakše liječiti

01. velj. 2026. 22:35
Umor i glavobolja
Freepik/Ilustracija

Anemija je stanje kada osoba ima niske razine crvenih krvnih stanica kojima je zadaća prijenos kisika kroz tijelo. Kao posljedica se javljaju simptomi koje je važno prepoznati na vrijeme. Glavni simptomi anemije su tako slabost, kratkoća daha i umor. Postoji više vrsta ovog stanja i samim time više različitih simptoma.

Anemija je poremećaj krvi koji se može naslijediti ili razviti tijekom života. Ona utječe na svakodnevicu, a može biti i opasna za život. Simptomi anemije mogu biti blagi ili izraženi, a važno je potražiti pomoć liječnika i uzimati prepisanu terapiju.

Što uzrokuje anemiju?

Poremećaj u radu crvenih krvnih stanica može uzrokovati više stvari. Najčešća vrsta anemije je ona zbog nedostatka željeza.

Do nje dolazi kada osoba ne unosi dovoljno željeza u tijelu hranom ili kada gubi krv zbog ozljede ili bolesti.

S druge strane, postoji anemija koja se dobiva zbog određenih stanja ili bolesti. Ona tako može biti posljedica kroničnih bolesti, nedostatka određenih vitamina, posebice vitamina B12. Može se javiti kao simptom ili komplikacija pojedinih bolesti poput raka, bolesti bubrega, jetre, štitnjače ili autoimune bolesti.

U nekim slučajevima je anemija nasljedna, odnosno kada se osoba rodi s njom. Ovdje spadaju anemija srpastih stanica, nasljedna sferocitoza, talasemija i nasljedna sideroblastična anemija.

krv, krvna grupa
Pexels

Simptomi anemije

Anemija se može prepoznati po nizu simptoma koji ovise o tipu anemije i njezinom uzroku.

Simptomi mogu biti blagi ili intenzivni, ovisno o uzroku i razini anemije. Jedan od najosnovnijih simptoma je umor, gubitak energije i nemogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

Osim toga, javljaju se i:

U slučaju da se anemija ne otkrije i ne tretira, ova takozvana kronična anemija može dovesti do problema kao što su srčani udar, zatajenje srca i oštećenje organa.

Upravo zato ju je važno otkriti na vrijeme i tretirati.

Simptomi anemije s obzirom na uzrok

Anemija može imati razne simptome, obzirom na to što joj je mogući uzrok.

1. Anemija koju uzrokuje nedostatak željeza

Osobe kojima fali željeza mogu osjetiti glad za neobičnim stvarima poput papira, leda ili prljavštine. Osim toga, prisutni su i nokti koji su zakrivljeni prema gore, kao i pukotine u kutovima ustiju.

2. Anemija koju uzrokuje nedostatak vitamina B12

U ovom slučaju se javljaju trnci u rukama i nogama, kao i gubitak osjeta. Mogu se javiti i problemi s hodanjem, ukočenost ruku i nogu, kao i demencija.

3. Kronično trovanje olovom

Kod trovanja olovom se javlja zatvor, povraćanje i bol u abdomenu. Može se vidjeti i crna linija na zubnom mesu.

4. Kronično uništavanje crvenih krvnih stanica

Javljaju se žuta boja kože i očiju, smeđi ili crveni urin, čirevi po nogama i simptomi žućnih kamenaca.

5. Anemija srpastih stanica

Anemija srpastih stanica može izazvati slabost, osjetljivost na infekcije, usporeni rast i razvoj kod djece, epizode jake boli u zglobovima ili abdomenu.

Kako se anemija liječi?

Samo liječenje će ovisiti o uzroku anemije. U nekim će se slučajevima morati tretirati bolest koja je razlog nastanka anemije. Osim toga, za anemiju je potrebno uzimati određene suplemente i lijekove.

Najčešće se uzimaju kapsule ili tablete željeza, folne kiseline i vitamina B12. Osim toga, nekada će biti potrebno uzimati lijekove, ali i napraviti transfuziju krvi, transplataciju koštane srži ili operaciju kojom se tretira unutarnje krvarenje koje uzrokuje anemiju.

Zaključak

Anemija može nastati iz više razloga, a postoji i više vrsta simptoma koji se javljaju. Simptomi mogu biti blagi ili intenzivni, a ovise o samoj vrsti anemije koja je prisutna. Najvažnije je reagirati i potražiti pomoć liječnika kao bi se stanje tretiralo i kako ne bi došlo do komplikacija.

Teme
anemija bolovi gubitak energije krv simptomi umor zdravlje željezo

