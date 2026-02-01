Važno ih je prepoznati
Simptomi anemije: Od umora do neugodnih bolova, evo kako ih najlakše liječiti
Anemija je stanje kada osoba ima niske razine crvenih krvnih stanica kojima je zadaća prijenos kisika kroz tijelo. Kao posljedica se javljaju simptomi koje je važno prepoznati na vrijeme. Glavni simptomi anemije su tako slabost, kratkoća daha i umor. Postoji više vrsta ovog stanja i samim time više različitih simptoma.
Anemija je poremećaj krvi koji se može naslijediti ili razviti tijekom života. Ona utječe na svakodnevicu, a može biti i opasna za život. Simptomi anemije mogu biti blagi ili izraženi, a važno je potražiti pomoć liječnika i uzimati prepisanu terapiju.
Što uzrokuje anemiju?
Poremećaj u radu crvenih krvnih stanica može uzrokovati više stvari. Najčešća vrsta anemije je ona zbog nedostatka željeza.
Do nje dolazi kada osoba ne unosi dovoljno željeza u tijelu hranom ili kada gubi krv zbog ozljede ili bolesti.
S druge strane, postoji anemija koja se dobiva zbog određenih stanja ili bolesti. Ona tako može biti posljedica kroničnih bolesti, nedostatka određenih vitamina, posebice vitamina B12. Može se javiti kao simptom ili komplikacija pojedinih bolesti poput raka, bolesti bubrega, jetre, štitnjače ili autoimune bolesti.
U nekim slučajevima je anemija nasljedna, odnosno kada se osoba rodi s njom. Ovdje spadaju anemija srpastih stanica, nasljedna sferocitoza, talasemija i nasljedna sideroblastična anemija.
Simptomi anemije
Anemija se može prepoznati po nizu simptoma koji ovise o tipu anemije i njezinom uzroku.
Simptomi mogu biti blagi ili intenzivni, ovisno o uzroku i razini anemije. Jedan od najosnovnijih simptoma je umor, gubitak energije i nemogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti.
Osim toga, javljaju se i:
- bol u prsima
- vrtoglavica
- česte infekcije
- nesanica
- hladne noge i ruke
- grčevi u nogama
- preskakanje srca
- glavobolja
- blijeda boja kože
- pulsirajući tinitus
- kratkoća daha
U slučaju da se anemija ne otkrije i ne tretira, ova takozvana kronična anemija može dovesti do problema kao što su srčani udar, zatajenje srca i oštećenje organa.
Upravo zato ju je važno otkriti na vrijeme i tretirati.
Simptomi anemije s obzirom na uzrok
Anemija može imati razne simptome, obzirom na to što joj je mogući uzrok.
1. Anemija koju uzrokuje nedostatak željeza
Osobe kojima fali željeza mogu osjetiti glad za neobičnim stvarima poput papira, leda ili prljavštine. Osim toga, prisutni su i nokti koji su zakrivljeni prema gore, kao i pukotine u kutovima ustiju.
2. Anemija koju uzrokuje nedostatak vitamina B12
3. Kronično trovanje olovom
Kod trovanja olovom se javlja zatvor, povraćanje i bol u abdomenu. Može se vidjeti i crna linija na zubnom mesu.
4. Kronično uništavanje crvenih krvnih stanica
Javljaju se žuta boja kože i očiju, smeđi ili crveni urin, čirevi po nogama i simptomi žućnih kamenaca.
5. Anemija srpastih stanica
Anemija srpastih stanica može izazvati slabost, osjetljivost na infekcije, usporeni rast i razvoj kod djece, epizode jake boli u zglobovima ili abdomenu.
Kako se anemija liječi?
Samo liječenje će ovisiti o uzroku anemije. U nekim će se slučajevima morati tretirati bolest koja je razlog nastanka anemije. Osim toga, za anemiju je potrebno uzimati određene suplemente i lijekove.
Najčešće se uzimaju kapsule ili tablete željeza, folne kiseline i vitamina B12. Osim toga, nekada će biti potrebno uzimati lijekove, ali i napraviti transfuziju krvi, transplataciju koštane srži ili operaciju kojom se tretira unutarnje krvarenje koje uzrokuje anemiju.
Zaključak
Anemija može nastati iz više razloga, a postoji i više vrsta simptoma koji se javljaju. Simptomi mogu biti blagi ili intenzivni, a ovise o samoj vrsti anemije koja je prisutna. Najvažnije je reagirati i potražiti pomoć liječnika kao bi se stanje tretiralo i kako ne bi došlo do komplikacija.
