Koliko je vremena potrebno jetri da se oporavi nakon pretjerivanja s alkoholom tijekom blagdana?

Bilo da volite izaći na piće s prijateljima, popiti pivo uz ručak ili se, uz dovoljno kuhanog vina, potpuno "isključiti“ iz cijele 2025. godine, jedno je sigurno – alkohol je velik dio novogodišnje tradicije.
Često pretjerano konzumiranje alkohola pred kraj godine nikada nije dobro za zdravlje. Zato ne čudi što se velik broj ljudi u siječnju odlučuje na pauzu od alkohola i sudjeluje u takozvanom "suhom siječnju“.
Osim očitih prednosti, poput izostanka mamurluka, i vaša jetra tijekom tog razdoblja dobiva mali, ali dragocjen predah.
No koliko je zapravo vremena potrebno da se jetra oporavi od količine koktela i čaša koje su se možda popile tijekom blagdanskog tjedna?
Pretjerano uživanje u alkoholu tijekom novogodišnjih i božićnih blagdana može dovesti do simptoma poput mučnine, gubitka tjelesne mase, slabog apetita, žutila očiju i kože, oticanja gležnjeva i trbuha, pospanosti, pa čak i povraćanja krvi.
Čak i nekoliko dana intenzivnog pijenja može izazvati nakupljanje masnoće u jetri. Oporavak od masne jetre često traje oko dva tjedna, a u većini slučajeva to stanje ne ostavlja ozbiljne posljedice. Ipak, situacija nije ista za svakoga. Prema navodima Klinike u Clevelandu, oporavak može trajati i dulje od dva tjedna.
"Ne postoji univerzalan odgovor koji vrijedi za sve“, objašnjava doktorica Kristina Lindenmajer. "Sve ovisi o tome kolika je šteta već učinjena i postoje li dodatne komplikacije.“
Stručnjaci navode da apstinencija od alkohola u trajanju od dva do četiri tjedna pomaže u smanjenju upale jetre. Međutim, ako je jetra pretrpjela dugotrajna oštećenja zbog alkohola, liječnici mogu preporučiti trajni prestanak konzumacije alkohola.
"Kod pacijenata kod kojih je, nakon teških oštećenja jetre, ostala ciroza, čak i jedna čaša alkohola može biti toksična za jetru“, dodaje dr. Lindenmajer.
Ako želite jetru očuvati zdravom što je dulje moguće, najbolja je opcija znatno smanjiti unos alkohola ili ga u potpunosti izbaciti. Potpuna apstinencija izbor je o kojem sve više ljudi razmišlja, a ako uspijete izdržati cijeli siječanj bez alkohola, možda to postane i trajna životna navika.
