Šest drevnih gradova koji još nisu otkriveni

Postoje mnogi gradovi koje arheolozi nikada nisu uspjeli pronaći, uključujući prijestolnice velikih kraljevstava i carstava.
Live Science ponovo posjećuje šest ovih izgubljenih mjesta čije je postojanje poznato samo kroz drevne pisane izvore.
Ono što je zajedničko svim ovim gradovima jest to da su opisani u povijesnim tekstovima, ali njihove točne lokacije izgubljene su u vremenu, ostavljajući znanstvenike da slažu mozaik tragova s pločica, kronika i natpisa.
Isiasagrig
Ovaj grad otkriven je ubrzo nakon američke invazije na Irak, kada su iskopane tisuće drevnih pločica koje ga spominju. Istraživači su zaključili da se Isiasagrig nalazio na području današnjeg Iraka prije otprilike 4000 godina, a tekstovi otkrivaju da su njegovi vladari živjeli u velikim palačama punim pasa.
Pločice također opisuju palaču posvećenu Enkiju, bogu magije i mudrosti, gdje su se ponekad održavali festivali. Znanstvenici vjeruju da je grad možda opljačkan tijekom invazije 2003. godine. Njegova točna lokacija ostaje nepoznata.
Itjtawy
Izgradio ga je egipatski faraon Amenemhet, a namijenjen je bio kao nova prijestolnica nazvana Itjtawy, što znači "Osvajač dviju zemalja". Iako je faraon ubijen, grad je ostao glavni grad Egipta do 1640. godine prije Krista.
Nikada nije pronađen, ali arheolozi vjeruju da se nalazio u blizini Lišta, u središnjem Egiptu, na temelju tekstualnih i arheoloških dokaza iz okolnog područja.
Akad
Akad je bio glavni grad Akadskog Carstva, koje je postojalo između 2350. i 2150. godine prije Krista i protezalo se od Perzijskog zaljeva do Anatolije. Jedna od njegovih najvažnijih građevina bio je Eulmash, hram posvećen Ištar, božici rata, ljepote i plodnosti.
Unatoč svojoj povijesnoj važnosti, grad nikada nije pronađen. Drevni zapisi pokazuju da je uništen ili napušten tijekom pada Akadskog Carstva oko 2150. godine prije Krista.
Al-Yahud
Naziv ovog mjesta znači "grad ili mjesto Jude" i pripadao je Babilonskom Carstvu. Njegovo postojanje poznato je iz 200 pločica koje spominju naselje. Arheolozi još nisu utvrdili njegovu točnu lokaciju, iako se smatra da se nalazio negdje u današnjem Iraku.
Ova pretpostavka temelji se na činjenici da su pločice pronađene na tržnicama antikviteta u regiji, a ne tijekom kontroliranih iskapanja.
Washukanni
Washukanni je bio glavni grad Mitanskog Carstva, koje je cvjetalo između otprilike 1550. i 1300. godine prije Krista. Poput ostalih gradova na ovom popisu, nikada nije definitivno identificiran, iako se vjeruje da se nalazio u sjeverozapadnoj Siriji.
Drevni tekstovi ukazuju na to da su njegovi stanovnici govorili svojim jezikom i bili poznati kao Huriti, kulturno zaseban narod na drevnom Bliskom istoku.
Tinis
Tinis je bio drevni egipatski grad koji je cvjetao na samom početku egipatske civilizacije. Prema Manethonu, drevnom piscu, bio je sjedište moći nekih od najranijih egipatskih kraljeva prije otprilike 5000 godina.
Iako nikada nije arheološki identificiran, znanstvenici vjeruju da se nalazio u blizini Abydosa u južnom Egiptu, gdje su pokopane mnoge elitne osobe, uključujući kraljevsku obitelj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare