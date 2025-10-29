Moždani udar u Hrvatskoj godišnje pogodi 13 tisuća ljudi

U Klinici za neurologiju KBC-a Split obilježen je međunarodni Dan moždanog udara koji u našoj zemlji godišnje pogodi 13 tisuća pacijenata, od čega 1300 njih u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Predstojnik Klinike za neurologiju KBC-a Split Krešimir Čaljkušić skrenuo je pozornost na činjenicu da je moždani udar, posebice kod pacijenata kod kojih je nastupila invalidnost, bolest cijele obitelji jer su njima, ali i zajednici na skrbi.
"Od 2018. u Splitu se radi postupak u kojem intervencijski radiolozi ulaze kroz preponske krvne žile do krvnih žila mozga gdje mehanički uklanjaju ugrušak". rekao je Čaljkušić, koji je, osim o metodama liječenja govorio i o važnosti prevencije, novim lijekovima za akutno liječenje i dopunjenim smjernicama za liječenje.
Sve češće se, dodao je, dijagnosticira moždani udar kod mladih ljudi kod kojih se rade genetske pretrage i analize krvi koje liječnike mogu usmjeriti na te rijetke razloge moždanog udara.
Bolest krvnih žila cijena produljenja života
Čaljkušić je posebice istaknuo onkološke bolesnike koji danas imaju uspješno liječenje onkoloških bolesti, no s druge strane nuspojave lijekova. "Zapravo cijena produženja života je često bolest krvnih žila o čemu isto moramo voditi računa", ustvrdio je Čaljkušić.
Liječnik Marino Marčić rekao je da godišnje u svijetu moždani udar pogodi 13 milijuna stanovnika, u Hrvatskoj 13 tisuća, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji 1300. Među oboljelima je više žena jer one duže žive.
"Dok je hormonalni status kod žena uredan on ih štiti, no nakon nekih godina podložnije su svim faktorima rizika, pa i srčanim aritmijama, visokom tlaku i šećeru koji su glavni faktori rizika", kazao je Marčić.
Borba protiv moždanog udara počinje već u pubertetu
Poručio je da borba protiv moždanog udara ne počinje onoga dana kada se dogodi već 10 ili 15 godina prije, odnosno već u pubertetu.
U toj borbi važni su pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i redoviti liječnički pregledi, što u konačnici dovodi do manje stope moždanih udara.
U tim slučajevima je i liječnicima olakšano liječenje, a i sami ishodi budu puno bolji, rekao je Marčić, dodavši da imaju odlične metode liječenja.
Da je netko preživio moždani udar može se utvrditi u slučajevima kada pacijenti imaju oduzete ruke ili noge, nerazumljivo govore ili im se krivi lice. Tada je potrebno čim prije stići u bolnicu jer liječnici posebnim metodama na minimum smanjuju invaliditet i smrtnost.
U liječenju moždanog udara se može dati lijek koji otapa ugrušak ili se uz to ugrušak može usisati vani. Liječnici napominju da je pri tom jako važno doći što prije u bolnicu, otprilike do šest sati od početka simptoma.
Moždani udar je treći uzrok smrti, ali i vodeći uzrok invalidnosti, u Hrvatskoj u kojoj je samo prošle godine od njega umrlo 3656 osoba ili 7,2 posto svih umrlih.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare