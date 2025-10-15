Split donirao 80.000 eura KBC-u za opremanje Klinike za psihijatriju

Grad Split dodijelio je 80.000 eura Kliničkom bolničkom centru (KBC) Split za opremanje Klinike za psihijatriju, priopćeno je u srijedu iz Gradske uprave.
Ugovor o financijskoj potpori u zgradi Gradske uprave potpisali su gradonačelnik Tomislav Šuta i ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić. Sredstva će biti iskorištena za kupnju namještaja i druge opreme radi unaprjeđenja uvjeta rada i boravka pacijenata.
Šuta je istaknuo važnost pružanja maksimalne podrške svim inicijativama koje mogu poboljšati kvalitetu života sugrađana, a suradnja Grada s KBC-om u tome je od ključne važnosti.
Potpisivanje sporazuma predstavlja samo jedan u nizu koraka prema dugoročnoj strategiji unaprjeđenja zdravlja građana. Kroz zajedničke projekte, rad i povjerenje možemo osigurati bolju i kvalitetniju skrb za građane Splita. Ova je donacija samo početak suradnje koja će se nastaviti i u budućnosti, poručio je.
Kako je istaknuto, donacija je dio kontinuiranog ulaganja Grada Splita u zdravstveni sustav, s posebnim naglaskom na očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja građana.
