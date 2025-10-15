Oglas

za namještaj i opremu

Split donirao 80.000 eura KBC-u za opremanje Klinike za psihijatriju

author
Hina
|
15. lis. 2025. 12:40
Izvanredna konferencija za medije gradonacelnika Tomislava Sute u Banovini.
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Grad Split dodijelio je 80.000 eura Kliničkom bolničkom centru (KBC) Split za opremanje Klinike za psihijatriju, priopćeno je u srijedu iz Gradske uprave.

Oglas

Ugovor o financijskoj potpori u zgradi Gradske uprave potpisali su gradonačelnik Tomislav Šuta i ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić. Sredstva će biti iskorištena za kupnju namještaja i druge opreme radi unaprjeđenja uvjeta rada i boravka pacijenata.

Šuta je istaknuo važnost pružanja maksimalne podrške svim inicijativama koje mogu poboljšati kvalitetu života sugrađana, a suradnja Grada s KBC-om u tome je od ključne važnosti.

Potpisivanje sporazuma predstavlja samo jedan u nizu koraka prema dugoročnoj strategiji unaprjeđenja zdravlja građana. Kroz zajedničke projekte, rad i povjerenje možemo osigurati bolju i kvalitetniju skrb za građane Splita. Ova je donacija samo početak suradnje koja će se nastaviti i u budućnosti, poručio je. 

Kako je istaknuto, donacija je dio kontinuiranog ulaganja Grada Splita u zdravstveni sustav, s posebnim naglaskom na očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja građana.

Teme
Grad Split KBC Split Mentalno zdravlje Tomislav Šuta Zdravstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ