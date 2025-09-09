Krajnje lijevi i krajnje desni ekstremisti imaju iznenađujuće slične moždane reakcije

Politički ekstremno orijentirani ljudi, bilo na krajnjoj desnici ili krajnjoj ljevici, imaju iznenađujuće slične moždane reakcije, zaključuje se u studiji koju je proveo tim predvođen Orielom Feldman Hallom sa Sveučilišta Brown u američkoj saveznoj državi Rhode Island.
44 sudionika
Studija, objavljena u časopisu Journal of Personality and Social Psychology, obuhvatila je 44 sudionika koji su prvo anketirani o svojim političkim stavovima i svrstani na ljestvicu od 0 (izuzetno liberalni) do 100 (izuzetno konzervativni).
Sudionici su potom dva puta gledali 18-minutni video užarene rasprave o migraciji i reformi policije između demokrate Tima Kainea i republikanca Mikea Pencea tijekom debate kandidata za potpredsjednika SAD-a 2016.
Dok su sudionici istraživanja gledali video, djelomično na MRI skeneru, znanstvenici su mjerili moždanu aktivnost.
Mike Pence deflected Tim Kaine's remarks several times during the #VPDebate https://t.co/TuirhgtCnF pic.twitter.com/kuroPFmS7P— CNN (@CNN) October 5, 2016
Rezultati su otkrili da su osobe s ekstremnijim političkim stavovima pokazivale slične neuronske obrasce. Video sadržaj izazvao je jače neuronske odgovore u područjima mozga povezanim s obradom emocija, posebno straha i prijetnje.
Ti su odgovori bili posebno izraženi tijekom trenutaka oštrih verbalnih sučeljavanja između sudionika rasprave.
Pojačano fiziološko uzbuđenje
Osim toga, sudionici s ekstremnim političkim stavovima pokazali su pojačano fiziološko uzbuđenje, mjereno elektrodermometrijom, tj. mjerenjem električnog otpora, odnosno električne vodljivosti kože.
Prema studiji, čini se da su te fizičke reakcije pojačale neuronske procese, što sugerira da emocije i uzbuđenje igraju ulogu u jačanju političkih uvjerenja pojedinaca.
"Nasuprot tome, politički umjerene osobe su pokazale raznolikije moždane reakcije, što sugerira da ekstremizam - daleko izvan same ideologije - pokreće ovaj zajednički način obrade političkih informacija", objasnio je psiholog Feldman Hall.
Podjela nije linearna, već u obliku potkove
Tim znanstvenika je rezultate studije također povezao s dobro poznatom teorijom potkove koja tvrdi da politička podjela na ljevicu i desnicu nije linearna, već više ima oblik konjske potkove, tj. da se radikalna desnica i radikalna ljevica, usprkos oštro suprotstavljenim ideologijama, međusobno puno manje razlikuju od centrističke liberalne pozicije.
To sugerira da nije samo ono u što vjerujete, već i koliko snažno u to vjerujete i koliko ste emocionalno reaktivni ono što oblikuje vašu percepciju političke stvarnosti“, dodala je koautorica studije Daantje de Bruin.
Znanstvenici navode da su dobiveni rezultati temeljeni na političkom kontekstu Sjedinjenih Država i ne moraju se nužno odnositi na druge zemlje.
