Kako si pomoći u sezoni prehlada? Trebamo li uzimati suplemente? Pričali smo s poznatim liječnikom

Liječnik ističe da su na pomolu epidemije, od običnih crijevnih, respiratornih viroza do epidemije gripe, koje nam tek slijede oko Nove godine ili poslije Nove godine: "Osnovno je zadržati se doma kroz tri do četiri dana dok se ne oporavite. Javiti se, barem telefonom, svom izabranom liječniku da zna što vam se događa i da može dati kvalitetne savjete. Ako se razvije vrućica, naš organizam se bori protiv ulaska virusa i bakterija, onda je dobro uvijek pratiti temperaturu. Treba mirovati i dobro se rehidrirati, piti čajeve, mlijeko, tople napitke. Za ručak i večeru jesti na žlicu. Važno je nadoknaditi izgubljenu tekućinu."