viroze pred vratima
Kako si pomoći u sezoni prehlada? Trebamo li uzimati suplemente? Pričali smo s poznatim liječnikom
Stigla je jesen, a s njom i sezona prehlada i gripe. Imunološki sustav je slabiji, pa virusi i bakterije lakše pronalaze put do nas. Kako se zaštititi i ojačati imunitet te tako smanjiti rizik od prehlade pitali smo liječnika obiteljske medicine i člana Izvršnog odbora KoHOM-a Leonarda Bressana.
Oglas
Leonardo Bressan ističe da je došla promjena okruženja za sve nas i naše organizme te da je za očuvanje imuniteta najvažnije prilagoditi prehranu:
"Raznovrsna i kvalitetna prehrana"
"Raznovrsna i kvalitetna prehrana je temelj dobre osnove za rad imunološkog sistema pa i svih naših unutarnjih organa. Ono što je nedopustivo je da se ljudi orijentiraju na uvozne proizvode, povrće i voće koje nije sezonsko. Treba maksimalno koristiti sezonsko voće i povrće. Priroda se pobrinula da stabilizira naše potrebe i ponudu."
Liječnik nam govori da je jako bitno imati tri obroka dnevno: "Tko ne može, neka ima barem dva, ali naglašavam da je važno da se ljudi ne orijentiraju na trgovačke centre, nego na OPG-ove ili na tržnice. Uvijek koristite svježe proizvode, prirodne, a ne proizvode koji se tvornički štancaju u bezbroj pakiranja."
Trebamo li koristiti suplemente? "Ne treba ih forsirati i koristiti, nekakve lijekove, vitamine, ako imamo uravnoteženu i izbalansiranu prehranu prirodnog podrijetla. To je osnova, narodna mudrost kaže da i bolest i zdravlje ulaze na usta, nemojmo to zaboraviti", kaže Bressan.
Kako se zaštititi kada do bolesti dođe?
Liječnik ističe da su na pomolu epidemije, od običnih crijevnih, respiratornih viroza do epidemije gripe, koje nam tek slijede oko Nove godine ili poslije Nove godine: "Osnovno je zadržati se doma kroz tri do četiri dana dok se ne oporavite. Javiti se, barem telefonom, svom izabranom liječniku da zna što vam se događa i da može dati kvalitetne savjete. Ako se razvije vrućica, naš organizam se bori protiv ulaska virusa i bakterija, onda je dobro uvijek pratiti temperaturu. Treba mirovati i dobro se rehidrirati, piti čajeve, mlijeko, tople napitke. Za ručak i večeru jesti na žlicu. Važno je nadoknaditi izgubljenu tekućinu."
Bressan je objasnio što napraviti ako vam se temperatura poveća: "Oduzimanjem viška topline s našeg tijela ostavljamo si slobodan prostor za one trenutke kada je to postalo tvrdokorno i moramo uzeti nekakav lijek. I njih možemo uzimati do određene koncentracije tijekom dana, ne smijemo to prekoračiti. Preko dana je važno tuširati se često, to je osnovno."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas